Las señales que envía un hombre cuando ya no le gustas ¿Es momento de soltarlo? Una mujer debe valorarse y alejarse de quien no la quiere (Foto: Unsplash)

A los hombres les cuesta mucho expresar sus sentimientos y emociones y las mujeres siempre estamos buscando señales o ese detalle que nos determine si le gustas a esa persona. Nos convertimos en adivinas sin saber que ellos son tan complejos como nosotras.

Pero hay algo que nos hace tener un paso más que el hombre, lo que llaman el sexto sentido o la intuición que nos permite ver gestos, movimientos que podrían ser un indicio de que ese hombre si quiere estar a tu lado.

Psicólogos aseguran que es posible detectar si le gustas a esa persona especial por medio de algunas señales físicas: te mira fijamente a los ojos, sus pupilas se dilatan, se inclina hacia ti cuando platican, cruza las piernas, camina a tu lado y su voz se hace más grave y tu sientes que alcanzas el cielo.

Pero ¿Qué pasa si las señales son lo contrario? ¿Te das cuenta de inmediato? 0 ¿Estar enamorada te ciega? Pues resulta que el hombre para mostrar desinterés es mucho más práctico y directo, el problema es cuando buscamos excusas para no admitir que ya no quiere nada contigo.

Las 5 señales que te indican ya no gusta de ti

Según la revista Cosmopolitan, existen 5 señales infalibles que te permiten determinar si esa persona ya no gusta de ti:

No te contesta los mensajes

Al principio, los mensajes de buenos días, cómo te sientes hoy, te extraño, quiero estar contigo son frecuentes. Pero cuando esta acción disminuye al punto de no enviar ningún mensaje o te deja en leído, es señal de que esa persona ha dejado de interesarse por ti.

No hay contacto físico

Cada vez son menos los abrazos y los besos entre ustedes, y los encuentros sexuales disminuyen considerablemente. Cuando ya no le gustas a un hombre y tiene en mente alejarse de ti, evitará a toda costa tener contacto físico contigo, sobre todo si este incluye prácticas románticas o sexuales.

Si tú no lo buscas, él no lo hace

Siempre eres tú la de la iniciativa para verlo; la que organizas los planes, lo llamas por teléfono, le mandas mensajes de buenos días, lo invitas a tus planes familiares.

Si no es por ti, habrías dejado de saber de él desde hace mucho tiempo. Si llegas a este punto, es momento de valorarte y dejar esa relación para buscar a alguien que si quiera estar contigo.

Se olvida de tus apodos

En un inicio te decía “guapa”, “bombón”, “amor” y de la nada comenzó a llamarte por tu nombre. Ha dejado de ser cariñoso en su trato y ya no se refiere a ti como alguien especial. No es justo seguir al lado de una persona que ya no tiene gestos de cariño.

Sus respuestas son cortantes

Cuando le preguntas mediante mensajes de texto “¿qué haces?” te responde lo que está haciendo, pero sin acompañar la oración por un “¿Y tú?”. O bien, tratas de generar una conversación interesante, pero él busca en medida de lo posible ponerle fin a su plática por medio del silencio.