Los 4 tipos de mentiras que dicen los narcisistas: así debes reaccionar

Estar en una relación con un narcisista es exponerte a que te diga varios tipos de mentiras muy comunes que debes aprender a reconocer para establecer el límite.

Esta es una de las tácticas más comunes que utilizan para tener poder y control sobre las personas con las que se relacionan, así que debes pensar siempre en protegerte a ti misma en primer lugar.

Tipos de mentiras que dicen los narcisistas

Medias verdades

Esto es clave en el abuso psicológico. Foto: Pinterest Todo cine.

Es una manera de siempre quedar bien, pues por su actitud manipuladora, saben que no pueden contarte la verdad completa si quieren mantenerte ahí. Es decir, son versiones de lo que sucedió que ayudan a la persona abusadora a evitar la responsabilidad sobre una situación concreta.

Promesas incumplidas

Va a cambiar, no lo volverá a hacer, pronto se van a comprometer... Y así mil cosas que puede decirte esta persona, pues es uno de los tipos de mentiras que dicen los narcisistas más comunes. Nunca tuvo intención de lograrlo, sino que lo hizo para conseguir algo a cambio de lo prometido o generar decepción, enfado o frustración y así controlar emocionalmente.

Olvidos selectivos

Estas situaciones te desgastan personalmente. Freepik

Siempre se olvida de cosas importantes que lo puedan comprometer, dejar mal o generar algún tipo de sacrificio de su parte. Se puede manifestar desde cosas pequeñas como olvidarse la cartera cuando sales a cenar a un sitio, o cuando le pides apoyo en algo del hogar. Él nunca sale perjudicado.

Mentiras obvias

Este tipo de personas niegan rotundamente la verdad, sin importar lo obvia que sea. Esto también es conocido como gaslighting, para que dudes de tu percepción de la realidad para ganar control y poder sobre ti.

Ante estas situaciones siempre lo mejor será alejarse de esa persona, pero si no puedes o estás en proceso, aprende a decir que no. No cedas ante los chantajes emocionales y expresa firmemente tu postura.