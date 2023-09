Cómo saber si les caes mal a los amigos de tu pareja: 3 señales de que podrían arruinar tu relación

Cuando estás en una relación es vital conocer a las personas que son importantes en la vida de tu pareja, y una parte de ellos son sus amigos.

Sin embargo, a veces no creas la mejor conexión con ellos y no es necesario que lo hagas, especialmente si no recibes un buen trato por parte de ellos.

Pero, a veces no puedes estar segura si les caes mal o si solo es tu imaginación, por eso te decimos cómo saber que sus amigos no te soportan.

Cómo saber si les caes mal a los amigos de tu pareja y pueden arruinar tu relación

No mantienen contacto visual contigo

Si los amigos de tu pareja no mantienen contacto visual contigo es porque definitivamente les caes mal, pues es tanto el rechazo que ni te pueden mirar.

No siempre tiene que hacer contacto, pero si nunca lo hace, evita mirarte, o te voltea la mirada, es porque no te soporta y no te quiere para pareja de su amigo.

No te toman en cuenta

Otra señal para confirmar que le caes mal a los amigos de tu pareja es que no te toman en cuenta ni en los planes, ni siquiera si tú estás presente.

Y es que ellos no quieren pasar tiempo contigo y evitarán a toda costa tomarte en cuenta, a menos que tu pareja te de tu lugar y te defienda e incluya.

Tratan de dejarte en ridículo

Si los amigos de tu pareja se quieren “hacer los chistosos” y solo dejarte en ridículo frente a todos, definitivamente ni te quieren ni te respetan.

Debes tener cuidado y hacerte respetar, y si tu pareja te ama te defenderá de quienes te quieran hacer quedar mal aunque sean sus amigos.

Estas señales que confirman que les caes mal son claves para que sepas cómo actuar y qué hacer pues fácilmente podrían perjudicar tu relación y llevarlos a terminar.

Y es que, si ellos quieren, manipularán a tu pareja para que te deje y terminen, pero tú debes ponerle los puntos claros a tu novio y no darle a elegir, pero sí dejarle claro que sus amigos pueden ser un peligro y no se debe dejar manipular si te ama de verdad.