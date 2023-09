Cómo saber si tu pareja es un peligro para tus hijos cuando eres madre soltera: 3 alertas que debes tener

Cuando eres madre soltera debes tener mucho cuidado con los hombres que conoces y con los que comienzas una relación sentimental.

Y es que no está mal darte una nueva oportunidad en el amor, tienes todo el derecho, pero debes tener mucho cuidado con el hombre que dejas entrar a tu vida y presentarle a tus hijos.

Muchas veces, sin saberlo ni darte cuenta expones a tus pequeños a peligros innecesarios, quizás por estar ciega de amor por ese hombre, y jamás debes ponerlo por encima de tus hijos.

Por eso te decimos algunos cuidados o alertas que debes tener cuando comienzas una relación para que no pongas en peligro a tus hijos.

Alertas que debes tener cuando comienzas una relación y eres madre soltera

Que quiera pasar tiempo con tus hijos sin ti

Si un hombre, que apenas vas conociendo, te dice que quiere pasar tiempo con tus hijos, pero sin ti, es una alerta que debes tener y lo mejor es decirle que ellos no se sentirán cómodos y tienes que estar tú.

Y es que está bien que él se quiera ganar el cariño de tus pequeños, pero no es normal, ni bueno, ni sano que apenas se vayan conociendo pase tiempo con ellos a solas, así que ten cuidado.

Que diga que no le gustan los niños

Si de entrada el hombre con el que estás saliendo te dice que no le gustan los niños, no tienes nada que hacer ahí, pues no es el indicado para ti y tus hijos.

No importa que luego diga que tus hijos sí le caen bien, pues al no gustarle los niños, y no ser sus hijos, tus pequeños no estarán en buenas manos ni la mejor compañía, así que mejor olvídate de él.

Si es violento y manipulador

Si el hombre con el que tienes una relación sentimental es violento y manipulador no solo es una alerta para ti como mujer, también para tus hijos.

Y es que no es el mejor ejemplo que tus pequeños pueden tener además que nunca lo vas a poder dejar con ellos porque no sabes si los va a maltratar o les hará algún daño.

Así que fíjate muy bien con quien comienzas una relación, pues no solo debes preocuparte por ti, sino por tus hijos y su bienestar y eso es más importante que cualquier cosa.