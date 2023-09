¿Qué significa que un hombre te responde los mensajes cortante? No solo es porque tiene a otra

Sabemos que los cambios en las interacciones de pareja generan dudas, como por ejemplo, qué significa que un hombre te responde los mensajes cortante de la noche a la mañana.

Aunque puede tratarse de situacioes circunstanciales por estrés, muchas ocupaciones, poco tiempo o estar desanimado por situaciones que no dependen contigo, también hay otras alternativas que te podrían ayudar a analizar de mejor manera la situación.

¿Qué significa que un hombre te responde los mensajes cortante?

Cuando un hombre te responde los mensajes cortante puede significar muchas cosas, pero lo que sí está claro para los expertos en psicología es que le falta la empatía, compasión o comprensión con los sentimientos ajenos para decir las cosas afectuosamente.

Asimismo, para hablar contigo de frente y decirle realmente qué es lo que le pasa, dejándote armando teorías o suposiciones para entender qué es lo que tiene. Por eso, el primer consejo siempre será iniciar la conversación preguntando directamente qué sucede.

En muchas ocasiones esto sucede cuando se acabó el amor o la química mermó, por lo cual ya no sabe qué decirte o no encuentra la manera de mantener viva la llama en la conversación. Esto no necesariamente tiene que ser por la existencia de otra mujer (que también influye), pero puede ser que están alejados y deben reconectar.

Por otro lado, no hay que descartar que quizás dijiste algo que lo hirió. A veces por no saber cómo abordarlo, una persona no te dice “lo que acabas de decir me hirió”, sino que simplemente se aleja de ti. Por eso es tan importante cuidar lo que decimos y disculparnos.

Por último, puede ser que tienes muchas expectativas sobre la frecuencia y la intensidad en las conversaciones, así que necesita su independencia y quiere más espacio.