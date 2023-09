Mensajes de Whatsapp que delatan a alguien que le tiene miedo al compromiso

El miedo al compromiso generalmente se refiere al miedo a dedicarte a algo durante mucho tiempo, ya sea un trabajo, una meta, una ciudad o una relación. Hablando específicamente del miedo al compromiso en este último ámbito, la persona que lo tiene te puede arrastrar hacia algo que no quieres.

Es decir, si sueñas con casarte, formar una familia, mudarte a otro país, tener una casa en el campo o la ciudad, será difícil concretar planes con alguien que no puede comprometerse.

El miedo al compromiso puede impedirles a ambos disfrutar de relaciones significativas. Una ruptura dolorosa, un divorcio o un abandono durante la niñez o la edad adulta pueden hacer que tengas miedo de comprometerte con alguien que amas.

Pareja Estar en una relación unilateral es agotador (Freepik)

Señales de que tu pareja tiene miedo al compromiso

A veces es difícil saber si es miedo al compromiso, o si simplemente no son compatibles. Éstas son algunas señales que delatarían esta situación:

No puede ser vulnerable en la relación. Tiene tanto miedo de ser lastimado que no quiere o no puede bajar la guardia para dejarte ver su lado más suave.

Tiene miedo al rechazo. Es probable que no lo acepte pero le aterroriza ser rechazado o lastimado. Es común que se tome las cosas muy personal.

Pareja Los mensajes de texto pueden decir mucho de tu pareja (Freepik)

Tiene problemas para hacer planes. Esto puede variar desde no comprometerse a verse en una próxima cita, unas vacaciones futuras o planes para realizar un evento importante, como conocer a tus padres.

Mensajes de Whatsapp que delatan su miedo al compromiso

“No me gusta ponerle título a las cosas”

Una persona con miedo al compromiso tiene problemas para utilizar títulos por lo que no dudará en responderte esto cuando le preguntes qué son o hacia dónde va la relación. Se siente incómodo etiquetando la relación y usando palabras como novio y novia por lo que evitará esos títulos.

“Deberíamos ir más despacio” / “Estoy disfrutando nuestro tiempo juntos pero aún no estoy listo. Dejemos que las cosas fluyan”

Pareja Así puedes terminar una relación por mensajes de Whatsapp (Freepik)

Sus relaciones nunca pasan de cierto punto. Puede que tenga una larga historia de relaciones breves pues nunca da el siguiente paso que lo lleve a tener algo a largo plazo. Cuando las cosas comienzan a adquirir mayor profundidad, es probable que salga corriendo.

Las respuestas demasiado cortas o sin mayor contexto también delatan su miedo

Mientras tú profundizas en tus mensajes con detalles sobre cómo estuvo tu día, brindando muchas oportunidades para que la otra persona te haga preguntas, ésta mostrará una tendencia a no continuar un hilo de mensajes de texto, respondiendo breve o sumisamente con ‘OK’, ‘Suena divertido’, ‘Wow’, ‘no sé’. Esto tiene mucho que ver con que e incaáz de mostrarse vulnerable y que te adentres en sus emociones.

El silencio es otra señal de su miedo

Incluso después de una gran cita, no tendrás noticias de esa persona en corto plazo. La mayoría de las veces tienden a no iniciar el contacto primero y pasarán por largos periodos de silencio después de verse, lo que significa que TÚ siempre tienes que hacer todo el trabajo.