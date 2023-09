Feng Shui: qué regalos jamás debes darle a tu pareja o tendrán mala suerte en la relación

Según el Feng Shui, antigua técnica china que busca el equilibrio de la energía vital de la persona, existen algunos regalos que jamás debes darle a tu pareja .

Y es que traen muy mal augurio, malas energías, y llenaría su relación de las peores energías, llevándolas incluso a terminar.

Por eso, te decimos cuáles son esos objetos que nunca debes darle a tu pareja para que no se llenen de malas vibras y alteren las energías.

Feng Shui: regalos que jamás debes darle a tu pareja o tendrás mala suerte en tu relación

Reloj

Un reloj es de los regalos más comunes que le puedes dar a un hombre, especialmente a tu pareja, pero según el Feng Shui es de lo peor que le puedes dar.

Y es que está asociado con el tiempo, y trae malas energías, pues parece que estuvieras “apresurando las cosas”, o corriendo muy rápido en tu relación, por lo que es mejor no regalarlos.

Pañuelos

Los pañuelos están en el número 1 de objetos que jamás debes darle a tu pareja y es que según el Feng Shu i simbolizan la mala suerte, pues representa tristeza y frustración.

Así que no dejes que él te de nunca pañuelos, ni tú se los des a él pues llenarás de las peores vibras tu relación y aunque te parezca exagerado pueden llegar hasta a terminar.

Perfumes

Los perfumes también son muy comunes en los regalos que pensamos para los hombres, especialmente para la pareja, pues queremos que huelan delicioso siempre. Sin embargo, no es una buena idea darlos.

Y es que según el Feng Shui regalar un perfume es como ponerle un tiempo estipulado de duración a la relación, y que puede representar un límite para su amor.

Corbatas

Regalar una corbata crea un distanciamiento entre la pareja según el Feng Shui , por lo que es de lo peor regalarlas.

No importa lo elegante que te parezca, o que quieras que él use una corbata comprada por ti, lo mejor es no darle este tipo de regalos que pueda llenar su relación de malas energías.