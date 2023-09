La importancia de la comunicación en pareja para una intimidad plena

La comunicación con una pareja es un componente esencial de la actividad sexual y la intimidad. Ser abiertos y honestos el uno con el otro puede conducir a una mayor comodidad y satisfacción, además de poder resolver problemas de forma más efectiva. Para muchas personas es difícil poder comunicarse eficazmente con sus parejas sobre este tema sin embargo, es un esfuerzo que se debe hacer de ambas partes.

“Pareciera que por el hecho de ser pareja está todo dicho, que no hay nada que hablar cuando en realidad hay todo qué hablar. Es cuando más se tienen que hablar las cosas porque quién mejor que tu pareja para que le puedas guiar hacia lo que te gusta y lo que no”, señaló Karimme Reyes Aguilar, experta en sexología de Platanomelón.

“La comunicación es el poder hablar desde las emociones, desde la asertividad. La verdad no nos enseñan a comunicar como tal, nada más nos dicen que hay un emisor y un receptor pero en medio hay un ruido impresionante. Ese ruido es el que hay que atacar sobre todo en la relación en pareja”.

La experta destacó que si bien hoy en día somos más conscientes de la importancia de consensuar y decir ‘no’ cuando no queremos algo, nos hace falta aprender a pedir, a expresar cuando nos sentimos ignoradas o lastimadas. Asimismo aseveró que la intimidad no sólo es sexual sino también la manera que tenemos de involucrarnos con la otra persona y la forma en la que nos abrimos con ésta.

“No debería haber una regla sino que forme parte de nosotros; pero estamos aprendiendo. Hay que revisar cómo nos estamos comunicando con nuestra pareja y en qué momento lo estamos haciendo. Tenemos que encontrar esos momentos en los que podamos hablar sobre cómo está la relación, qué le hace falta o si va bien. A veces no sabemos cuándo algo va mal porque nos lo guardamos pero hasta decir ‘me cuesta trabajo expresar mis emociones’ es importante”, advirtió Reyes.

Pareja Hablar sobre lo que les gusta y lo que no les permitirá una vida sexual más satisfactoria (Freepik)

La comunicación sexual en pareja puede variar entre individuos y no necesariamente se relaciona de manera predeterminada con el género. Sin embargo, existen algunas diferencias generales en cómo hombres y mujeres abordamos estos temas debido a factores culturales, sociales y personales. Sobre esto, la especialista señaló:

“Hay una diferencia en cómo nos educan a nosotras y cómo los educan a ellos. Si a un hombre le dicen que tiene que ser el fuerte, el sustento, que no puede llorar, ni demostrar emociones pues lo va a guardar y va a ser mucho más complicado el que pueda comunicarse. A las mujeres se nos dice ‘llora, exprésate, está bien mostrar emoción’ y de ahí se pueden generar muchos estereotipos de género”.

La falta de educación e información sobre la sexualidad puede dar lugar a creencias erróneas y a prácticas no saludables. Al hablar de intimidad en pareja, se pueden compartir conocimientos y corregir mitos, lo que contribuye a una vida sexual más segura y satisfactoria.

View this post on Instagram

“Cuando vas a abrir un tema con tu pareja como juguetes sexuales por ejemplo, la primera recomendación es que te informes y que si algo te llama la atención entonces encuentres ese momento para hablar y entre los dos exploren las opciones que existen. Entonces van a empezar a idear cuándo utilizarlo y cómo utilizarlo lo cual ayuda a generar esta complicidad y elevar la intimidad. Ésta no es sólo estar desnudos frente al otro sino tener estos secretos que sólo tu pareja sabe”, señaló la especialista.

Finalmente destacó que en caso de que existan dificultades para tener una comunicación asertiva en pareja y los conflictos los sobrepasen, hay que buscar ayuda profesional.

“La terapia siempre es buena aunque uno diga que no. Las parejas necesitan terapia cuando ya no se pueden superar los conflictos, cuando estos son más que las cosas positivas, cuando hay alguna disfunción sexual o alguna discrepancia de ‘yo quiero mas sexo que tú’ y los encuentros sexuales no estan siendo satisfactorios cuando antes si lo eran. Cada quien sabrá qué les estará generando más problema pero los especialistas en sexoterapia y terapia de pareja les pueden ayudar a encontrar qué es lo que está sucediendo”.