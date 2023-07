Mujeres emprendedoras: la fórmula infalible para no fracasar, crecer y disfrutar el proceso

El deseo de ser tu propia jefa y convertir tu pasión en un negocio redituable está cada vez más presente en muchas mujeres que han encontrado grandes oportunidades en sus talentos. Aunque por supuesto, existen muchas otras razones por las cuales una mujer emprende como lo es heredar un negocio o por necesidad.

Sin embargo, como mujeres enfrentamos una serie de limitaciones que van más allá de la brecha de género y son las que nos ponemos nosotras mismas. Para Ana Estrada, Directora Fundadora de Brújula Interior, existe una fórmula infalible para no fracasar, disfrutar el negocio y seguir creciendo a nivel personal.

En entrevista con Nueva Mujer, Estrada explicó los diferentes perfiles que existen de mujer emprendedora y que son clave para entender cómo se maneja y aplica ésta fórmula en el mundo de los negocios.

Emprender Las mujeres estamos aprendiendo a aprovechar nuestras fortalezas (Freepik)

“El primer perfil es el de las mujeres que traen esas ganas, esa intención, que sueñan con ser sus propias jefas y tener su propio negocio. Cuando hablas de neurociencia, son mujeres con una dominancia del hemisferio derecho, en especial del cuadrante frontal derecho. Les gusta innovar, la libertad, tomar riesgos”.

El segundo perfil, según la especialista, es el de las que son cabeza de un negocio por herencia familiar. “La realidad es que emprender implica un reto impresionante para las mujeres porque crecemos orientadas a algo que no es el mundo de los negocios. Hay muchas mujeres que dicen ¿por qué no tomé Excel en la secundaria en lugar de que me mandaran a arte y confección? ¿o en el kinder al ballet y no al futbol?”.

Mujeres Existe una fórmula definitiva para emprender y ser líder sin morir en el intento (Freepik)

Un tercer perfil de mujeres emprendedoras existe desde 2018 pero con la post pandemia, ha crecido. “Son mujeres que por hacerse cargo de su unidad familiar, de ellas mismas o de quienes se hacen responsables le entraron a emprender un negocio. Aquí no tiene que ver tus preferencias, ni si te lo heredaron en casa, es por que no hubo de otra. ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo? Cuando la mujer se queda sin trabajo, ya está improvisando”, señaló Estrada.

La especialista reiteró que sin importar el perfil en el que una mujer se encuentre, siempre hay una solución para no morir en el intento y para que incluso se vuelva algo disfrutable. “Sin importar cómo llegan a este rol, algo muy importante es que todas consideremos que son necesarias atender 4 áreas de negocio que si no las atendemos se complica”, advirtió.

“La primera, es tener un área financiera que sepa los costos de los insumos que se requieren para dar el servicio o producir el negocio, cuánto queremos facturar, qué ganancia se nos va a quedar. La segunda es la que tiene que ver con pago de impuestos, que no me vayan a multar. La tercera es tener a alguien en el equipo a cargo de la visión a futuro. Usualmente es la misma emprendedora que debe seguir observando qué otras oportunidades hay en el mercado. La tercera es construir relaciones a largo plazo con los clientes”.

Emprender Las mujeres tenemos cada vez más herramientas para ser líderes (Freepik)

Estrada también hizo hincapié en cómo las mismas mujeres se ponen piedras en el camino, entre ellas cuando ya logran emprender pero no se sienten cómodas ejerciendo autoridad, tomando decisiones o gastando dinero ya sea invirtiendo o en una misma.

Asimismo señaló que las mujeres ganamos habilidades desde casa que los hombres no y que juegan a nuestro favor como lo es la formación de atención a la relación.

“Creo que las mujeres tenemos una ventaja de la que no somos conscientes y es el manejo de imprevistos. Tenemos esa capacidad para resolver”, dijo.

Mujeres Las mujeres cada vez adquirimos más herramientas para emprender y ser líderes (Freepik)

Consejos de Ana Estrada para mujeres que quieren emprender pero no se atreven a dar el paso: