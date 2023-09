Estos mensajes de Whatsapp los envían los narcisistas para salirse con la suya

Estar en una relación con un narcisista puede hacer que te sientas sola, ignorada y despreciada. Si bien los narcisistas pueden parecer amables al principio, esta fachada pronto se derrumba cuando comienzan a exhibir su verdadera identidad manipuladora y abusiva. Puede que pienses que lo tienes todo bajo control y que eventualmente cambiará porque de vez en cuando tiene gestos encantadores contigo sin ebargo, con el tiempo se vuelve una lucha agotadora.

La comunicación es la base de toda relación sana pero cuando estás lidiando con un narcisista, hay un montón de barreras que impiden que la tengan. Esto incluso lo puedes descubrir a través de los mensajes de Whatsapp. Por lo general se tratará de una comunicación confusa y frustrante pues habrá veces en las que te llena de palabras de amor tras una pelea y otras en las que desaparece por horas o días, siendo el silencio una forma de “castigo”.

amor Los mensajes de texto de tu pareja pueden delatar si es un narcisista (Unsplash)

Si bien cada narcisista es diferente, notarás algunos patrones de comportamiento comunes. Aquí te dejamos algunos ejemplos comunes de los mensajes que envían.

Proclamaciones intensas de amor

“Nadie en este mundo me entiende como tú”. “En serio moriría sin ti”. “¡Te amo muchísimo!”

No es lo mismo cuando una pareja sana se manda mensajes de amor cursis a cuando un narcisista lo hace. A todos nos gusta sentirnos especiales, pero los narcisistas utilizan el bombardeo amoroso como arma para hacer que sus parejas se sientan como la persona más importante del mundo. A primera vista esto puede parecer inofensivo, también puede parecer halagador y emocionante, especialmente cuando estás en pleno enamoramiento. Pero algo te hará sentir que las cosas no están del todo bien o que no está siendo sincero pues constantemente después de eso vienen peticiones o peleas.

amor Presta atención a los mensajes de texto de tu pareja (Unsplash)

Textos vagamente dramáticos y pesimistas

“No estoy muy bien ahora, pero podemos hablar de ello más tarde”. “¿Cómo estás? Me siento terrible”. “Probablemente no verás esto hasta más tarde, pero te informo que recibí una noticia horrible”.

Si estos mensajes de texto te provocan ansiedad, ten en cuenta que es intencional viniendo de un narcisista. A esas personas les encanta usar un lenguaje intenso y emocional cuando envían mensajes de texto a otros. Es una forma de engancharte a su drama y hacer que sigas respondiéndoles.

Pareja Cuidado con los hombres que emocionalmente no disponibles (Freepik)

Puedes notar que a menudo envían estos mensajes de texto después de momentos de desconexión (como después de una discusión o después de que ustedes dos hayan pasado un tiempo separados). Esto se debe a que quieren hacerte sentir culpable y también esperan que intentes rescatarlos de su actual estado de inseguridad sin dar mayor conexto.

Fingir crisis

“Estoy en el hospital ahora mismo. Sólo pensé que deberías saberlo”. “Sé que realmente no nos hablamos ahora, pero realmente necesito apoyo con algo”. “Realmente necesito hablar contigo sobre algo grave que pasó”.

Las personas narcisistas suelen enredar a las personas más compasivas después de todo, saben que obtendrán siempre los engancharán en sus dramas, obteniendo atención y ayuda.

Fingir crisis es una técnica común de los narcisistas para salirse con la suya cuando quieren controlarte. Si te estás tomando un descanso o has terminado la relación, puedes esperar recibir este tipo de mensajes.