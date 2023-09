¿Qué significa que personas de tu pasado comiencen a aparecer nuevamente en tu vida?

No todas las personas están destinadas a estar en tu vida para siempre y eso está bien. Ya sea que se trate de una relación amorosa o de amistad, las personas van y vienen y es parte de tu crecimiento pero, ¿qué pasa cuando creías que se habían ido para siempre y de pronto vuelven?

Una relación puede terminar por diferentes razones, desde la falta de intereses comunes, la falta de tiempo y esfuerzo, la distancia o hasta una traición. El hecho es que es muy probable que se pierda esa conexión que los llevó a estar juntos en primer lugar.

Uno crece, madura y encuentra personas que se acoplan a ese nuevo estilo de vida y de pensar sin embargo, si alguien de tu pasado reaparece, debes prestar atención a su comportamiento pues no querrás volver a dejar entrar a alguien que te hizo daño o que te restó más de lo que sumó.

Amor Cuidado con las personas que regresan a tu vida (Unsplash)

Si bien es difícil entender por qué algunas personas siguen regresando a tu vida, podría deberse a la angustia que ambos comparten, los momentos divertidos que tuvieron juntos o la sensación de haber perdido oportunidades y querer buscar enmendar errores.

No importa cuál sea el motivo, pero cuando alguien sigue regresando a tu vida, hay varios significados detrás

1. Están solos

Cuando alguien sigue regresando a tu vida, podría ser porque se siente solo y es posible que en este momento les haya resultado conveniente vovler a contactarte. Quizá necesitan alguien con quien pasar el rato y tú siempre estabas cerca. Puede que no sea que quieran algo serio contigo, sino simplemente una distracción de su vida habitual. Todos en algún momento podemos sentirnos así y necesitar que nos escuchen pero siempre que dejes que alguien vuelva a entrar a tu vida, debes irte con cuidado.

Amor Ya sea un viejo amor o una amistad que terminó, piensa bien si quieres volver a tenerlos en tu vida (Freepik)

2. No te ha superado

Esto aplica principalmente a amores y no necesariamente tiene que haber habido una razón tóxica por la cual terminaron la relación. Es probable que simplemente no te haya superado y tenga dificultades para dejarte ir. Podría ser que haya aceptado que la relación ha terminado pero no haya procesado sus sentimientos. Incluso es posible que todavía tenga ciertas esperanzas de volver a estar contigo.

Por otro lado, algunas personas seguirán regresando a tu vida para convencerse de que sus sentimientos por ti se han desvanecido.

Pareja Presta atención a las señales tempranas que indican que tu relación no durará (Freepik)

Otro escenario en el que alguien sigue regresando a tu vida es que esta persona ha dejado recientemente una relación a largo plazo y quiere sentirse deseable nuevamente al hacer insinuaciones con un ex amor. Esto puede ser halagador, pero también puede dejarte la cabeza dando vueltas si ya estás en otra relación.

3. Para enseñarte lecciones que de otra manera no aprenderías

Algunas personas entran en tu vida para enseñarte lecciones que de otra manera no aprenderías. A veces, estas lecciones son difíciles y desearías poder evitarlas pero al final, siempre te ayudan a crecer.

Hay personas que se van para enseñarte a superar la adversidad y cuando regresan, te enseñan paciencia, resiliencia y otras lecciones aunque sea un paso fugaz el que dan. Lo que sea, será necesario para ti.

amigos Hay amistades que son para siempre y otras que terminan (Unsplash)

Puede que al principio no te des cuenta, pero estas personas son las que más te desafían. Te obligan a pensar fuera de lo común y a crecer de maneras que nunca creíste posibles. Te hacen cuestionar todo lo que creías saber y te obligan a ver el mundo bajo una nueva luz.

¿Es buena idea dejar entrar a tu vida a personas del pasado?

Si estás considerando volver a conectarte con viejos amigos o amores, pregúntate qué categoría de amistad compartiste. ¿Traer a una persona de regreso a tu vida va a continuar una relación de confianza y agradecimiento, o esperas que sea tu acompañante en eventos a los que sabes que asistiría felizmente?

Debes estar dispuesta a soltar a las personas que dejan tu vida. En cierto modo, es una evolución tuya. Cuando el afecto disminuye de una forma u otra, y no necesariamente en plan romántico, no debes intentar aferrarte a la fuerza. A veces las personas salen de nuestra vida para que puedan descubrir quiénes son sin ti, y para que tú puedas descubrir quién eres sin ellos.

Si regresan, no esperes que las cosas vuelvan a ser como antes. Tus amigos vendrán y dejarán tu vida tanto física como emocionalmente. A veces te dolerá y otras te sentirás liberada.