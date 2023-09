¿Qué hago si mi pareja tiene apego evitativo? Por esto se muestra tan distante contigo

Una de las relaciones amorosas más frustrantes de todas es aquella en la que, irónicamente, huyen de ti y te hacen preguntarte qué hacer si tu pareja tiene apego evitativo.

Porque no, no se muestra distante contigo porque no te ame o haya falta de interés, sino porque al contrario de lo que la gente cree, tener estos sentimientos de amor le hace sentir vulnerable e incómodo, lo que los lleva a poner resistencia a la hora de entregarse por completo.

Las parejas evitativas tienen dificultades de desarrollar vínculos reales a largo plazo Hará lo que sea para huir de ti (Clem Onojeghuo en Unsplash)

De hecho, el portal Avanza Psicológos lo describe como “la tendencia a evitar la intimidad emocional y la dependencia en las relaciones interpersonales”. Por esto se muestran como personas muy independientes, les cuesta expresar sus necesidades y emociones, así como tienden a evadir la cercanía emocional.

¿Qué hago si mi pareja tiene apego evitativo?

Si la persona que has elegido como compañero de vida entra en este perfil, necesitarás armarte de paciencia y comprensión para navegar esta transición e incluso no descartar pedir ayuda de un terapeuta de parejas.

Esto, debido a que es un problema que surge en la infancia cuando un niño no recibe una respuesta adecuada a sus necesidades de apego y no tiene una relación cercana con un cuidador, dando origen a la desconfianza.

Si tu pareja tiene apego evitativo es importante que respetes su necesidad de espacio y tiempo y no los presiones para que pasen más tiempo juntos de lo que deseen. De igual manera, trabajen juntos en mejorar la comunicación, proporcionando un ambiente seguro y no juzgando o criticando sus palabras.

Muchas veces tienden a autosabotearse Unsplash (Unsplash)

Una vez que se presenten los problemas, deberás resolverlos de forma racional y evita elevar el tono de voz o utilizar un lenguaje agresivo, ya que las discusiones tienden a abrumarlos.

Es importante que seas clara con tus palabras y evites la ambigüedad, pues de esta manera le harás sentir seguro. Ser consistente con acciones y palabras le demostrará que eres una persona en la que pueden confiar y pedir ayuda.

Por último, refuerza su autoestima y fomenta la confianza en sí mismo destacando sus logros y éxitos o hacerle saber que confías en sus capacidades para conseguir sus objetivos.