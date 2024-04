¿Eres víctima de ‘phubbing’? El nuevo problema que enfrentan las parejas en la actualidad y lleva a rupturas

Las parejas están enfrentando nuevos problemas en las relaciones, y los está llevando a las rupturas, y quizás eres víctima y no te has dado cuenta.

Y se trata de phubbing, lo que ha separado a miles de parejas, y es necesario que si eres víctima de ella lo hables con tu pareja o simplemente lo dejes, pues no te lo mereces.

Qué es phubbing y descubre si eres víctima de ello en tu relación por tu pareja

El Phubbing consiste en ser ignorada por tu pareja porque pasa horas frente al celular cuando está contigo y es a lo único a lo que le presta atención.

Básicamente tu pareja deja de prestarte atención a ti, y a todo a su alrededor para estar con el celular, pendiente de todo, ya sea hablando con personas por WhatsApp, o revisando sus redes sociales, y eso se convierte en algo más importante que tú.

El término viene de dos palabras en inglés phone, que es teléfono, y snubbing, que significa hacer un desaire, haciendo alusión a tercero.

Esto termina por alejar a tu pareja de ti, y generando una dependencia con su teléfono, y aunque no es una infidelidad, es tan grave como una, pues tarde o temprano van a terminar, ya que solo genera conflictos, problemas, y no los llevará a ningún lado.

Muchas personas no le dan importancia a este comportamiento, lo ven normal, y prefieren evitar hablar de ello, y dejarlo pasar pero es lo peor que puedes hacer.

Si eres víctima de ello, lo mejor es hablarlo con tu pareja, y si no entra en razón, y no quiere dejar su celular, entonces es hora de decirle adiós, pues él no va a cambiar y no te dará la atención y el amor que te mereces.