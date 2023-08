Si un hombre tiene estos comportamientos contigo es porque te ve como segunda opción y no te valora

Cuando estás en una relación debes ser exigente y no aceptar menos de lo que mereces, pues muchas veces tu pareja te tiene como una segunda opción y tú lo aceptas o ni siquiera te das cuenta.

Y es que a veces te ciegas por amor y ves esos comportamientos como normales cuando no es así, y tienes que darte cuenta y dejarlo atrás.

Quien no te ve como su primera opción es mejor dejarlo atrás, así que, si tu pareja tiene estos comportamientos contigo, amiga abre los ojos y date cuenta.

Comportamientos que tiene un hombre que te ve como segunda opción

Minimiza tus sentimientos y emociones

Cuando un hombre te ve como una segunda opción y no le importas minimiza tus sentimientos y emociones y simplemente no te presta atención a lo que le dices.

Si le expresas que algo te hace sentir mal o te pone triste y él solo te ignora, entonces no vale la pena y es mejor que lo dejes atrás.

Siempre está ocupado para salir contigo o cancela planes

Si tu pareja te dice que está ocupado todo el tiempo para cuando quieres salir o hacer algo con él, o te cancela a último minuto porque le salió algo es porque te ve como segunda opción.

Cuando eres prioridad para alguien nunca pondrá a nada ni nadie por encima de ti y siempre te dará tu lugar, y eso es justo lo que mereces, no menos.

No te envía ni te llama cuando no te ve

Cuando tu pareja no te envía ni te llama, y ni siquiera responde a tus mensajes cuando no te ve queda claro que no eres su primera opción.

Un hombre que te ve como prioridad está pendiente de ti y te lo demostrará no importa cuan ocupado esté, así que, si no te responde, eres su segunda opción.

No se esfuerza en la relación

Si un hombre no se esfuerza en la relación, no se preocupa por ti, todo le da igual y hasta te compara con otras personas, no eres su prioridad.

Estas claras señales evidencian que eres su segunda opción, y tú necesitas a alguien que te valore, así que amiga date cuenta, abre los ojos, y déjalo ir.