¿Sueñas que eres infiel? Descubre qué significa y lo que puede decir de ti

Qué significa soñar con tu ex (Pexels)

Nada en el organismo humano es al azar, tiene una razón y los sueños no escapan a esto, pues ellos ayudan a potenciar la creatividad, así la memoria y también ayudan a digerir las emociones, por lo que facilita lidiar mejor con el pasado y a no desbordarse por las emociones. En el aspecto del psicoanálisis, los sueños y las pesadillas están cargados de experiencias emocionales y vívidas, y que están marcados por preocupaciones o personajes que están estrechamente ligados con la vida consciente.

Es por esto que muchas veces cuando se sueña con la última información que ha procesado el cerebro, consciente o inconscientemente, y de acuerdo con un estudio citado por el portal Medical News Today, sostiene que el 48% de las personas adultas sueñan con personajes que representan a alguien que conocen, mientras que un 35% tiene una relación con la persona vista en sus sueños.

Entonces, hay muchísimas mujeres que estando en pareja, sueñan con situaciones amorosas que involucran a un tercero, algo que las suele dejar muy pensativas, pues creen que su cerebro que está revelando algún mensaje del que ellas no están conscientes. Hoy te contamos algunos de sus significados y qué dicen de ti. Todo depende de la coyuntura por la que estás atravesando.

Soñar con ser infiel

Si mientras duermes protagonizas una fantasía con una persona que no es su pareja y aún sin tenerla, te ves involucrada en un triángulo amoroso, es posible que se deba a que te sientas atrapada en una situación de la que no puedes renunciar para no ser humillada y que adquiriste como un acto de buena voluntad.

De acuerdo con especialistas en interpretar sueños, es posible que sientas que estás perdiendo tu esencia y esto te genere una gran angustia, temes a ser juzgada, por lo que terminas con una sensación de estancamiento.

Lee también: Descubre el significado de los sueños: no poder caminar

Aunque también puede estar relacionada con alguna disconformidad con tus finanzas, o el ámbito personal y el gran deseo de escapar de eso. La psicóloga Fran Walfish, afirmó a Bustle, que estos sueños se pueden interpretar también como una señal de conflicto que se está tratando de enfrenta, entender y resolver, y que sueño deja al descubierto es cómo te sientes ante esta situación.

Hay que ir más allá del mero hecho de la infidelidad, así lo afirma Theresa Cheung, autora del libro Descifrados de sueños. Ella sostiene que “un sueño es un salón de espejos”, por eso hay que fijarse es en los detalles esenciales de este, porque es lo que revelará verdaderamente el mensaje que te quiere enviarte tu inconsciente.

Mientras que la asesora de relaciones, Callisto Adams, expresa que engañar a la pareja mientras se duerme también refleja la poca confianza que se tiene al ser amado.