Descubre el significado de los sueños: no poder caminar

Caminar es uno de los actos más comunes que realiza todo ser humano que no tiene problemas en su sistema psicomotriz. Pero, algunas veces las personas sueñan que no pueden hacerlo, a pesar de contar con una excelente salud. Acá te explicamos que significa.

Según los expertos en el tema, soñar que no puedes caminar, que haces esfuerzos y tus pies no te obedecen por lo que no puede moverse de sitio, significa que eres “muy inseguro” y te cuesta tomar las decisiones importantes en la vida.

“Este sueño refleja que tienes la autoestima muy baja y le falta confianza en ti mismo. Refleja tus inseguridades y mayores temores a la hora de tomar decisiones”, explica el experto en sueños Teodoro Dickman, en la cuenta @tussueños.

Otros aseguran que este sueño en el que quieres andar y no puedes tiene una interpretación muy clara. El sueño habla de que estás estancada en tu vida, no vas ni para adelante ni para atrás, aunque la verdad es que te gustaría.

Lamentablemente, el sueño no te refleja directamente qué es eso que te impide avanzar en la vida y que te mantiene estancada, o cuáles son los obstáculos.

Algunas ideas sobre el motivo de que estés paralizada las encuentras en la ansiedad. Y es que los sueños en los que no te puedes mover aparecen frecuentemente en períodos en los que la ansiedad se ha hecho la dueña de tu vida.

En ese estado de inseguridad, de nerviosismo y de miedo, lo lógico es que no puedas continuar tu camino, sino que te quedes inmóvil sin tener el control sobre tus movimientos.

Por el contrario, soñar que estamos caminando y andando, significa que no tenemos miedo de enfrentarnos a lo que nos venga, lo solucionaremos con mucha eficiencia y perseverancia.

