Las cirugías bariátricas y sus consecuencias de las que nadie habla

Margarita era una paciente calificada con “obesidad mórbida”, con un Índice de Masa Corporal (IMC) por encima de 40, pesaba 132 kilos, diabética e hipertensa. Ya caminar se le dificultaba y su salud fue empeorando con el pasar del tiempo. Probó dietas, ejercicios y un sinfín de procesos que no resultaron, hasta que tomó la decisión de someterse a la cirugía bariátrica.

Las cirugías bariátricas, ya sean, la manga gástrica, el bypass gástrico u otras técnicas resultan efectivas para perder peso en una gran mayoría de los casos.

La razón es que los cambios introducidos al sistema digestivo reducen el volumen estomacal; y algunos también disminuyen la capacidad absortiva del intestino. Así, con el apetito controlado y absorbiendo menos nutrientes logras adelgazar con rapidez, según explica el portal ImoBariátrica.

Perder peso y reducir el riesgo de enfermedades

El objetivo de estas cirugías no sólo es perder el exceso de peso, sino reducir el riesgo de que se presenten problemas de salud potencialmente mortales.

Entre los problemas de salud que se pueden controlar están l as enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares, presión arterial alta, enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) o esteatohepatitis no alcohólica (ENA), apnea del sueño, diabetes tipo 2

La mayoría de los pacientes, como Margarita, quedan satisfecho con los resultados y la mejora vertiginosa de la salud, pero con el tiempo se presentan otras patologías que no son explicadas por los médicos y que afectan de por vida a estos pacientes.

Lo que viene después y no te cuentan

Según la Sociedad Chilena de Gastroenterología, reflujo, úlceras gástricas y diarrea además de un déficit en la absorción de nutrientes como calcio, fierro y B12 de por vida, son solo algunos de los efectos colaterales de cirugías como el bypass gástrico y la manga gástrica.

Margarita estaba feliz por su pérdida vertiginosa de peso, pero nadie le explicó que esto le traería otras consecuencias a futuro que pondrían en riesgo su salud, así que desde que se hizo la cirugía hace 2 años, está en control con varios médicos para poder recuperarse de otras afecciones.

Rodrigo Muñoz, PhD, cirujano digestivo y director del Centro de Tratamiento de la Obesidad Red UC Christus, considera que uno de los principales errores al someterse a estas cirugías es no tener el asesoramiento multidisciplinario de un equipo.

No se trata sólo de una operación y ya, se trata de tener la supervisión de todo lo que involucra este tipo de operaciones que son un cambio de vida total para cada paciente.

“Los pacientes se deben dejar aconsejar por sus equipos multidisciplinarios, entender que su condición requiere una mirada integral, que deben mantener después de la cirugía los hábitos de vida saludable que incluyen alimentación y actividad física como aspectos vitales para una buena evolución”, destaca el galeno

Además advierte que “mantener su control permanente con sus especialistas es indispensable para evitar o reducir la posibilidad de las potenciales consecuencias que conlleva cada tipo de cirugía o dispositivo, tanto en el corto como en el largo plazo”.

El asesoramiento evita consecuencias y controla

Hay instituciones que no ofrecen asesoramiento e información suficiente sobre las cirugías bariátricas a aplicar y sus consecuencias.

Explican los expertos que los pacientes que tienen todos los requisitos para este tipo de procedimientos, deben estar asesorados por cirujanos, endocrinólogos, psicólogos, internistas y otros, con el objeto de asegurar que todas las áreas sean bien atendidas; además, del soporte práctico y psicológico de familiares y amigos.

“Algunas de las complicaciones gastrointestinales más frecuentes de estas cirugías incluyen la aparición o exacerbación de una condición previa como el reflujo gastroesofágico, complicación que es más frecuente en la manga gástrica que en otros procedimientos bariátricos”, destaca el galeno.

Asimismo, la evidencia muestra problemas derivados del vaciamiento desde el estómago al intestino, lo que genera una condición denominada “dumping”, que “involucra síntomas como sudoración excesiva y diarrea, mientras que los pacientes también pueden presentar mayor riesgo de úlceras y episodios de hemorragias digestivas, alteraciones de absorción de nutrientes, sobrecrecimiento bacteriano, distensión abdominal, anemia, osteoporosis e incluso alteraciones neurológicas”.