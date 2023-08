¿Eres una mala amiga? Estos hábitos podrían hacerte parecer una

Mala amiga Cómo no ser una amiga tóxica. (Imagen de user15285612 en Freepik)

Las amistades son una pieza clave en el ser humano, porque permite que establezcan relaciones de confianza con sus pares y apoyarse tanto en los buenos como en las adversidades. Además, evitan el aislamiento y aumenta la autoconfianza en el individuo, por lo que es común que las personas se junten con otros similares a ellos, tanto en gusto como en experiencias de vida.

Pero, ¿Qué pasa cuando una de las amistades se torna mala, tóxica? En esos momentos, la soledad y el estrés aparecen; la confianza se ve lastimada e, incluso, perdida; muchas veces invade el sentimiento de culpa y la autoestima se ve fracturada. Inconscientemente hay algunos hábitos que te pueden convertir en una amistad poco asertiva, ocasionando sentimientos negativos en la otra persona.

Amigas Ventajas de tener amigos. (Natural Women Collection)

Es vital que siempre estés analizando tus conductas y cuánto han afectado a los demás, si fue de forma positiva o negativa, para que puedas corregir cualquier error que estés cometiendo y conservar a esa amistad. El control excesivo, celos desmedidos, poca honestidad y más son algunas de las señales de alerta.

A continuación, te presentamos unos malos hábitos

Algunas de las causas están arraigadas en la inseguridad personal, diferencia muy marcada de la personalidad o conflictos sin resolver.

1. Crítica constante

cuando con mucha frecuencia estás señalando a tu amiga por lo que hizo, viendo sus fallas y no sus logros para luego hacerle comentarios pasivos agresivos, todo esto constituyen una falta grave porque juzgas, haciendo que su autoestima se minimice.

2. Codependencia emocional

Te sientes solo, entonces, para evitar eso buscar generar en tu amiga una necesidad de ti, para que pase contigo el mayor tiempo posible y tu estés en uno de los primeros lugares de su vida, y que si por alguna razón esto no llega a ser así en determinado momento, pues no duda en hacerlo saber, lo que termina lastimándola.

3. Falta de honestidad

Es mejor decir una verdad que duela a una mentira que calme, y si eres de las que le omites información a tu amiga para no lastimarla o para ganar cierta ventaja ante algún acontecimiento, pues no estás siendo una buena persona, porque vulneras la confianza que ha depositado en ti.

4. Distancia y tiempo matadores

Cuando la amistad es saludable y verdadera no los kilómetros y el tiempo que las separa no son excusas para abandonar, pues quien quiere siempre busca la manera de mantenerse conectado al otro. Si te has olvidado de tus amistades, pues deberás revisarte.

5. Presión

Si las dos personas tienen algunos ideales o valores completamente distintos, y te notas que eres de las que no descansa hasta que tu amiga su brazo a torcer, pues estás cometiendo un grave error que socavará la amistad que has construido con esa persona.