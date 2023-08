Si tu pareja te da la espalda al dormir y no te abraza ¿quiere decir que ya no te ama?

Cuando duermes con tu pareja generalmente suelen ser románticos, pero cuando llega el momento en el que él te da la espalda te preguntas por qué.

Y es que existen diferentes significados que puede tener que tu pareja te de la espalda a la hora de dormir, y puede ser bueno o malo, dependiendo de cómo suceda.

Qué quiere decir tu pareja cuando te da la espalda al dormir

Un estudio reveló que la forma de dormir dice mucho sobre la relación de pareja, y determinó que mientras más separados duerman, peor está la relación.

Te recomendamos: 3 señales que evidencian que tu pareja no te respeta y no te ama aunque diga que sí: no dejes que te dañe

Así lo determinó el psicólogo Richard Wiseman en un estudio en Reino Unido donde los que dormían con algún tipo de contacto físico se consideraban en una relación feliz.

Sin embargo, tienes que ver si tu pareja siempre ha dormido así es normal entonces y no significa que no te quiera. Pero, si cambia su forma de dormir de un momento a otro y pasa de abrazarte o tocarte a darte la espalda es porque algo pasa, ya sea que está molesto o ya no te ama.

Por otro lado, la psicóloga Corrine Sweet dice que cuando una pareja duerme espalda con espalda, pero con contacto quiere decir que los dos están cómodos y relajados, pero generalmente sucede en los inicios de la relación.

Y si duermen espalda con espalda, pero sin tener ningún tipo de contacto, quiere decir que son independientes, pero de alguna forma pueden estar conectados.

En resumen, por el solo hecho que te de la espalda no sabrás si te dejó de querer o no, tienes que analizar otros detalles como en la forma que lo hace.

Te recomendamos: Los 4 hombres del zodiaco que jamás se comprometen en una relación no importa lo enamorados que estén

Si en general no te toca, si ni siquiera te dirige la palabra, y lo sientes frío, entonces sí quiere decir que ya no le interesas, no te quiere y puede que hasta tenga otra.

Pero, si es igual de amoroso contigo y simplemente se siente más cómodo en esa posición, no hay ningún problema ni tienes que pensar lo peor.