A sus 57, Halle Berry ofreció un inspirador mensaje sobre la menopausia y eliminar estereotipos

A sus 57 años, Halle Berry, se ha colocado como un ícono del cine, arrasando con diferentes premiaciones como el Óscar, el Globo de Oro, Premios del Sindicato de Actores y un Emmy.

Y es que, cómo no recordar sus actuaciones en películas de acción como X-Men cuando interpretó a ‘Tormenta’, Catwoman y participaciones en filmes como Kingsman, John Wick, y otras que lograron afianzar su lugar como uno de los grandes íconos de la actuación en Hollywood.

Esta vez, el mensaje que buscó promover no está en la gran pantalla, sino que usó su voz para hablar de un tema al que muchas mujeres temen en una entrevista con ‘Women’s Health’, donde ofreció un poderoso e inspirador discurso en el que invita a abrazar este periodo de la vida y eliminar estereotipos.

Fue durante el Festival de Cannes, que Halle Berry abrió la conversación sobre los tabúes que rodean la salud femenina, esto lo hizo junto a Bayer, para ofrecer un discurso donde pretendía empoderar a la mujer para eliminar la vergüenza en torno a este tema, que hay se mantiene muy frágil en distintas sociedades.

Luego de esta participación, ofreció una entrevista con la editora en jefe de Women’s Health, Liz Plosser, en la que tuvo una profunda plática en la que invitaba a todas las mujeres para ser las dueñas de su edad y sexualidad.

El poderoso discurso de Halle Berry sobre la menopausia

Estamos en una sociedad, donde aún se lucha por dar visibilidad a los problemas que aquejan a las mujeres, desde abusos, falta de reconocimiento, la constante sexualización hacia ellas y los marcados estereotipos que deberían seguir para tener un cuerpo perfecto, alejándolas de sentirse bien consigo mismas.

Pero el problema no radica ahí, pues la salud de ellas aún continúa siendo un motivo de vergüenza y miedo, razón por la que la famosa actriz, alzó la voz y utilizó su poder para hablar por todas aquellas mujeres que buscan un cambio, que quieren externar sus dudas, que desean expresarse y vivir en paz, sin estereotipos, sin reglas, sin temores.

“La menopausia me llegó de repente, e intento cuestionar y poner a prueba todo lo que sé sobre ella. ‘Tu vida se ha acabado, la sociedad no tiene sitio para ti’. ‘Jubílate’. ‘Haz las maletas’. Nada de eso es cierto. No es cierto que debas tener un aspecto determinado o sentirte de otra manera. Me siento mejor ahora que tengo 56 años”.

Esto no es todo, pues Berry se ha caracterizado por librar a las mujeres de estereotipos, y es que en su cumpleaños pasado, apareció con un pelo gris en todo plateado, que desató una ola de señalamientos, contestando “A mi chico le gusta, si tienes quejas háblalo con él”.

La actriz invita a abrazar con curiosidad la menopausia y mirar con otros ojos las etapas en las que la propia vida nos va poniendo.

“Tengo mucho que ofrecer. Estoy afianzada en mi feminidad y en mi condición de mujer. Sé lo que tengo que decir, aunque algunos no estén de acuerdo conmigo. Hay que abrazar y aceptar el periodo de la vida en el que uno se encuentra, ya sea de exploración, de búsqueda de uno mismo, de curiosidad”.

Explica que ‘ahora mismo’ sigue desafiando lo que creía saber sobre la menopausia, cuestionando algunos de los dichos que por mucho tiempo se han usado para las mujeres como: “Tu vida ha terminado”. “Eres descartable”. “La sociedad ya no tiene un lugar para ti”. “Deberías retirarte”. “Deberías hacer las maletas”.

Desafiar las leyes de la edad

La actriz, que hoy cumple 57 años, invita a las mujeres a adueñarse de cada etapa de su vida, a liberarse de las reglas sociales y vivir como más se sientan cómodas, y es que no tienen por qué seguir un estereotipo.

“Si tienes veinte años, hazte cargo de eso. Domina la era de la exploración. Gana la era de la verdadera curiosidad. Gana la era de tratar de averiguar quién eres. Tómate tu tiempo y descúbrelo. No hay que apresurarlo, no hay que forzarlo. No es una carrera”. Comenta Halle Berry.

“Si tiene treinta y tantos años, no se deje llevar por la idea de que debe tener hijos a cierta edad. Tú decides” y añade: “Y si quieres tener hijos, no tienes que estar definido por esas viejas ideologías de que eso es lo que tienen que hacer las mujeres. Hazlo solo si quieres, porque renuncias a gran parte de tu vida personal para hacer crecer esas otras vidas. Y tal vez no seas una mujer que quiera hacer eso. Sin daño, sin falta, sin juicio”.

Y zanja “Ten claro quién eres y cómo quieres vivir tu vida porque es tuyo y solo tuyo para vivir”.