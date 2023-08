Sandra Bullock: Expertos aconsejan cómo enfrentar la muerte de una pareja

Sandra Bullock está enfrentando una de las pruebas más grandes: la repentina muerte de su esposo Byran Randall.

El fotógrafo estuvo luchando por años, de forma silenciosa, contra la Esclerosis lateral amiotrófica. La noticia ha causado gran conmoción en Hollywood y seguidores de la pareja pues siempre fueron muy herméticos y no se sabía que Randall estaba enfermo. Según lo que confirmaron medios como People y The Hollywood Reporter, Randall “falleció pacíficamente”, siendo “muy amado por su familia”.

“Bryan decidió desde el principio mantener en privado su viaje contra la ELA y aquellos de nosotros que lo cuidamos hicimos todo lo posible para cumplir con su pedido. Estamos inmensamente agradecidos con los médicos incansables que navegaron el paisaje de esta enfermedad con nosotros y con las asombrosas enfermeras que se convirtieron en nuestras compañeras de cuarto, a menudo sacrificando a sus propias familias para estar con la nuestra. En este momento pedimos privacidad para llorar y aceptar la imposibilidad de despedirnos de Bryan”, se lee en un comunicado publicado por la familia.

Bryan Randall Sandra Bullock enfrenta la muerte de su esposo (Instagram)

En 2021 Bullock se sinceró en la Red Table Talk de Jada Pinkett Smith sobre su relación y aseveró que Randall era “el amor de su vida”.

“Encontré el amor de mi vida. Compartimos dos hermosos hijos: tres hijos, la hija mayor [de Randall]. Es lo mejor del mundo (...) No quiero decir que lo haga como lo hago yo, pero no necesito un papel para ser una compañera devota y una madre devota. No necesito que me digan que esté siempre presente en los momentos más difíciles. No necesito que me digan que capee una tormenta con un buen hombre.

Sandra Bullock La actriz enfrenta la muerte de su esposo (Michael Kovac/Getty)

Se conocieron en 2015 cuando Randall fue contratado para fotografiar una fiesta de cumpleaños para el hijo de Bullock, Louis.

“Él es el ejemplo que me gustaría que tuvieran mis hijos. Tengo un compañero que es muy cristiano y hay dos formas diferentes de ver las cosas. No siempre estoy de acuerdo con él, y él no siempre está de acuerdo conmigo. Pero es un ejemplo incluso cuando no estoy de acuerdo con él”.

Lidiar con la muerte de una pareja

Todos sabemos que lo único seguro que tenemos es la muerte pero nadie nos prepara para enfrentar la partida de un ser querido. Esta pérdida puede ser especialmente difícil y no existe un proceso específico de cómo enfrentarla.

“La muerte de una pareja es trascendental y puede tomar mucho tiempo para que la persona en duelo comprenda lo que sucedió”, asevera Andy Langford, director clínico de Cruse Bereavement Care a The Independent.

Sin embargo, especialistas se han dedicado a entender las emociones que esto desata y cómo cada quien puede reaccionar diferente a lo largo del duelo.

Frente a la muerte de un ser querido las personas podemos experimentar una serie de emociones que van desde la ira y la tristeza hasta la culpa y el arrepentimiento. A veces es útil expresar estos sentimientos, pero puede llevar tiempo liberarlos.

Bird Box La cinta protagonizada por Sandra Bullock fue un éxito en la plataforma (Netflix)

“Está bien tener alguno o todos estos sentimientos mientras procesa su duelo. Es posible que experimente una combinación de estos sentimientos a la vez, o descubra que con el tiempo van y vienen a medida que avanza a través del duelo después de su duelo”, expresa la Sue Ryder, organización especializada en Apoyo paliativo, neurológico y de duelo

A grandes rasgos, los especialistas coinciden en que reconocer y aceptar poco a poco nuestras emociones es un gran primer paso. Buscar el apoyo de otros quizá no será fácil pero es importante, ya sea a través de amigos y familiares pero sobretodo de un especialista.

De acuerdo con el National Institute on Aging, la terapia de conversación regular con un consejero o terapeuta de duelo puede ayudar a las personas a aprender a aceptar una muerte y, con el tiempo, a comenzar una nueva vida. Además, también hay grupos de apoyo donde las personas en duelo se ayudan entre sí a través de compartir sus experiencias y estrategias para lidiar con el dolor.

El intituto también sugiere enfocarse en el autocuidado ya que el dolor también tiene efectos físicos. El estrés, la falta de sueño, la pérdida de apetito y la angustia que se presentan podrían incluso enfermarte. Comer bien, hacer ejercicio, tratar de dormir lo suficiente y volver a hacer las cosas que solías disfrutar, como ir al cine, caminar o leer son cuidados básicos de gran ayuda.