¿Eres la otra o es demasiado tímido?: 3 razones que explican por qué tu pareja no te besa en público

Pareja Existen varias razones por las que tu pareja no te quiere besar en público (Ernesto Tijerina Cantú/Pexels)

Si estás en una relación, lo más natural, sano y normal es que se demuestren amor en privado y también en público, pero cuando él no quiere hacerlo, te preguntas por qué.

Y es que si tu pareja no te besa en público siempre piensas lo peor, y aunque algunas de las razones pueden ser negativas, también existen otras que no lo son tanto.

Por eso te dejamos las 3 razones por las que un hombre no te besa en público, para que te des cuenta que no todo es malo y analices todas las acciones de tu pareja en general para que descubras la verdad.

3 razones por las que tu pareja no te besa en público, y no siempre es porque te quiere esconder

Se avergüenza de ti o de la relación

Claramente una de las razones por las que puede ser que tu pareja no se anime a besarte en público, y la primera que se viene a la mente es porque se avergüenza de ti o de la relación que tienen.

Es una opción, no siempre la indicada, pero puede pasar y solo debes prestar atención en cómo se comporta, si tampoco te toma de la mano y casi que te ignora cuando están frente a otros, si es así, entonces esta es la razón.

Es muy tímido

Otra razón por la que puede que tu pareja no quiera besarte frente a otras personas y se comporte diferente es porque es muy tímido y conservador y no se siente cómodo haciéndolo.

Si quieres descubrir si es por esta razón solo debes ver su comportamiento en general y darte cuenta si es un hombre tímido, o simplemente habla con él y pregúntaselo de frente y si esa es la razón te lo dirá sin problema y en mejor que lleguen a un acuerdo.

Eres la otra

Esta es otra razón y sin duda de las peores y es que claro que si no te besa en público puede ser porque tiene a alguien más, tú eres la otra, y no quiere que lo descubran.

Si lo ves muy nervioso y de hecho no quiere salir contigo y prefiere quedarse en casa y tener planes privados, sin duda esta es la opción correcta, así que investiga mejor y no te quedes con un hombre que no te valora.

En cualquier caso lo mejor es que hables con él, le expliques cómo te sientes le preguntes la verdad, y arreglen la situación, buscando lo que sea mejor para ambos.