Cuál es el tipo de beso que da un hombre que solo te quiere para “pasar el rato”: no confíes en él

Muchas veces te gusta un chico, pero no sabes si él siente por ti lo mismo por ti y temes preguntarle para no ser tan evidente o porque tienes miedo de la respuesta.

Sin embargo, ellos son muy evidentes no solo con sus comportamientos, sino con el tipo de besos que te dan, que dice más que cualquier palabra.

Por eso, te decimos cómo te besa un hombre que no tiene interés en ti, y solo quiere “pasar el rato” para que lo descubras y no sigas confiada en un amor que no será y no vale la pena.

Este es el tipo de beso que da un hombre que no quiere nada serio, solo “pasar el rato”

Los besos de un hombre que está enamorado son evidentes, y los de un hombre que no lo está y no quiere nada serio contigo también lo son.

Debes estar alerta a cómo se acerca a ti, pues si no te abraza, ni te acaricia, simplemente te da el beso y sabes que es sin pasión, casi que solo por darlo, definitivamente no te quiere en serio.

Por otro lado, si no cierra los ojos, mantiene los brazos al lado de su cuerpo sin tocar tu rostro, tus brazos ni nada, son una clara señal que está aburrido y no siente amor de verdad por ti, solo lo hace por obligación y compromiso y ni lo está disfrutando.

Esto son solo señales que evidencian que no le interesas de verdad, pero de las pruebas más evidentes son los sentimientos, y es que un beso de amor se siente, sientes la conexión, parece de telenovela o de película, pero cuando no hay amor de una parte, no se sentirá igual, será simple y hasta triste, así que debes estar atenta a todo para saber si te quiere de verdad o no.

Así que aunque te diga que te quiere, si te besa de esta forma, no le creas, pues es evidente que no te quiere en serio.