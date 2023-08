3 frases típicas que dicen los hombres mujeriegos: No dejes que su dulzura te engañe

Si te gusta alguien o te pretende un chico debes estar muy alerta que no sea un mujeriego, porque de esos hombres abundan y es importante que te alejes de ellos.

Y es fácil identificarlos, pues, aunque claramente no te digan que están pretendiendo a otra u otras, existen algunas frases que los delatan.

Si el chico que te gusta dice algunas de estas expresiones o frases, por muy románticas que sean, ten la convicción que como te lo dice a ti, se lo dice a otras, definitivamente no eres la única.

Las frases que todos los mujeriegos dicen y los dejan en evidencia

“Te prometo que solo tengo ojos para ti”

Cuando un hombre te dice esta frase de “te prometo solo tengo ojos para ti”, es porque ya se lo ha dicho a otras, y claro que tiene ojos para muchas más.

Y es que un hombre que de verdad solo se fija en ti no tiene que hacer énfasis ni prometer que solo te ve a ti, y si lo dice es porque teme ser descubierto o la culpa no lo deja, así que no creas en alguien que te diga esta frase.

“Jamás te podría engañar”

Si un hombre te dice que “jamás te podría engañar” significa todo lo contrario y es que claro que te podría engañar y no con una, con muchas.

Como en la frase anterior, si hace tanto énfasis es porque no quiere ser descubierto y tiene ese tipo de gestos y frases típicas y comunes para que les creas.

“Nunca me había enamorado así antes”

“Nunca me había enamorado así antes” es una de las frases más típicas que los mujeriegos dicen para que no descubras que tiene a otra.

Y es que esta frase se las dice a todas las que conoce, y en realidad no eres nada especial, y ni siquiera está enamorado de ti.

Por más dulces que sean estas frases y por más romántica que sea la forma en la que te lo diga, no les creas ni confíes en ellos, y al contrario, ponte alerta y aléjate de ellos.