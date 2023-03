Los amores de Dulce María nos recuerdan la importancia de no conformarnos con migajas

Dulce María es una de las famosas mexicanas más queridas por su trayectoria en telenovelas juveniles así como en la música pop. La actriz destacó en proyectos como Clase 406, El juego de la vida y Primer amor a mil x hora pero lo que le dio gran reconocimiento a nivel internacional fue haber protagonizado Rebelde.

Aunque siempre se ha mantenido activa, Dulce ha vuelto a dar mucho de qué hablar con el regreso de RBD así como con su participación en la telenovela Pienso en ti, al lado de David Zepeda.

Si algo ha dejado ver es lo mucho que ha crecido como artista y cómo la experiencia de los años le ha dado gran madurez. Eso sí, el camino no ha sido fácil ya que antes de llegar hasta donde está tuvo varios tropiezos, así como amores fallidos que la marcaron.

Dulce María siempre ha sido una romántica y eso la llevó a entregar su corazón varias veces. Algunos de esos romances fueron fugaces y otros la dejaron con el corazón roto.

Ambos fueron compañeros en las telenovelas Clase 406 y Rebelde e inciaron una intensa relación en el año 2003 marcada por peleas y reconciliaciones. Ante los fans siempre fueron la pareja perfecta pero viéndolo en retrospectiva, la inestabilidad que tenían no es algo a lo que debemos aspirar. Al final, ambos quedaron como buenos amigos, además de que han sido grandes profesionales.

Christopher también fue compañero de Dulce en Rebelde y aunque nunca se confirmó la relación, siempre hubo rumores al respecto. Esto causó gran controversia ya que en el momento, el actor tuvo una relación con Anahí, desatando una rivalidad creada por los fans. ¿La lección? Nunca quedarnos con quien al final nos tendrá como segunda opción.

El romance de Dulce con el portero sucedió en el año 2005 y aunque duró poco, mucho se habló de que fue tormentosa debido a supuestas infidelidades de este. No importa que te prometan el cielo, la luna y las estrellas, quien te engaña y traiciona tu confianza, no merece tu corazón.

En el año 2009 la actriz se dio una oportunidad más con el actor Pablo Lyle, con quien actuaba en Verano de amor. La relación duró solamente 5 meses y aparentemente quedaron en buenos términos. Siete años después se reencontraron para trabajar juntos en Corazón que no miente.

Si algo hemos aprendido de famosas como Dulce es que la persona correcta siempre llegará para recordarnos que nunca debemos conformarnos con menos.

No existe un manual definitivo sobre el amor. Todos aprendemos de los tropiezos y de los corazones rotos, lo importante es saber dejar de conformarnos para abrir paso a quien está dispuesto a comprometerse y ver nuestro valor.

Paco Álvarez fue el fortunado que llegó a complementar el corazón de Dulce. Se conocieron en 2016 cuando se filmó el videoclip del éxito No sé llorar y desde entonces han sido inseparables. Él es un reconocido músico, cantautor, director de cine, documentalista, poeta y escritor. Aunque ya estuvo casado y es padre de tres, Dulce cumplió su sueño de ser mamá a su lado, además de que se lleva bien con los hijos de este.

Cabe destacar que se casaron en 2019 y que la madre de la actriz no estaba de acuerdo con la relación pues este es 11 años mayor que Dulce.

“Paco es un hombre increíble, un hombre muy entregado, muy sensible, muy creativo, que me entiende y me apoya muchísimo” dijo Dulce María en una ocasión.