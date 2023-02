No te quedes con quien no luchó por tu amor, sino que corrió a los brazos de otra

El comienzo de una relación sentimental suele ser como de película. Las dos personas vibran en la misma sintonía, mientras que cada día hay un nuevo detalle para conquistar y mantener la frescura del amor. Sin embargo, mantener ese ritmo no siempre es cosa fácil y con el paso del tiempo, ciertas cosas pueden comenzar a enfriarse un poco.

Y es que claramente cuando el amor deja de ser un camino de rosas, solo una pareja inteligente emocionalmente está dispuesta a luchar contra los problemas o la monotonía con tal de tenerte a su lado.

¡La verdad es que no merecemos menos que eso! Shakira, sin duda, representa un gran ejemplo para las mujeres en esta situación porque no se amilanó para dejar atrás a una pareja que no dudó en refugiarse en otros brazos.

Aún estando en el ojo del huracán de los medios, con dos hijos y un esposo que es además una estrella del fútbol mundial, la artista colombiana nos recuerda que independientemente del contexto que estemos viviendo, definitivamente ninguna merece estar con una persona que no luchó por tu amor.

Como mujeres, debemos ser siempre conscientes del valor que tenemos y entender que cuando un hombre se va, muchas veces lo hace buscando en otra persona ese mismo encantamiento que tuvo contigo cuando todo comenzó.

Eso sí, en lo que las cosas se pongan feas, volverá a llamar buscando esa reconciliación soñada que definitivamente, no merece “por más que llore o porque suplique”.

Nosotras no somos plato de segunda mesa de nadie y cuando una persona decide romper tu confianza buscando el confort en los brazos de otra, puede volver a hacerlo varias veces confiando en que siempre obtendrá nuestro perdón.

Al final, la tarea de mantener viva una relación es cosa de dos y no es nuestra labor arreglarles los defectos a las otras personas, por más amor que sintamos. Una pareja madura emocionalmente debe tener la capacidad de contarte cómo se siente para, entre ambos, reajustar su rutina sin necesidad de traicionar el vínculo que han creado.