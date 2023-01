Te propusiste un 2023 saludable, y es lo que vas a tener. Una de las muchas preguntas que las chicas suelen hacerse cuando comienzan con un estilo de vida mucho más fitness son, ¿qué debo contemplar cuando compró ropa para hacer ejercicio?, ¿cómo lucir con estilo y segura cuando entreno?, ¿qué zapatillas son las adecuadas? y otros factores que incluso te desmotivan o motivan para empezar ¡Ya! con tu vida saludable.

Tranquila es común que muchas de nosotras nos sintamos así algo inseguras de nuestro cuerpo las primeras veces que vamos al gym, estemos flaquitas o gorditas muchas somos algo vergonzosas y eso provoca no nos motivemos. Pero a continuación te vamos a dar algunos claves básicas para ser la reina de las miradas y conseguir esa meta que te propusiste.

[ Yoga para afrontar el cáncer de mama: ¿Cómo favorece en el proceso? ]

¿Qué me pongo para ir al gimnasio?

Para conseguir un buen look para el gym, debes tomar en cuentas las siguientes recomendaciones.

Evita utilizar tu ropa de cama para ir al gimnasio.

Jamás entrenes con ropa que te haga sentir incómoda.

Sino te va bien, no utilices un top o blusas cortas para combinar tu ropa de gym.

Elige prendas que absorban rápido el sudor.

Las mallas no deben ser transparentes.

Los pantalones viejos y holgados ya no son tendencia.

Enterizo

El enterizo deportivo es una prenda que se caracteriza por llevar unidos blusa y pantalón. Recomendación: al momento de comprar estas prendas debes tomar en cuenta que esta prenda esté fabricada por telas inteligentes que moldean tu figura y por lo general llevan consigo un escote espectacular. Es funcional en tu clase de crosfit, yoga o para salir a caminar al parque.

Básicos para el gym: ¿preparada para tu nueva vida fitness?

Shorts licra

Hoy en día, la moda con shorts deportivos ofrece diseños que van más allá del clásico shorts corto holgado. Los modelos de shorts deportivos de lycra con corte alto y ajuste sobre el glúteo para favorecer su forma, son lo más trendy en moda deportiva que en su mayoría le va mejor a las chicas adolescentes.

Básicos para el gym: ¿preparada para tu nueva vida fitness?

Mallas y blusas holgadas

No uses jamás un brasier para ir al gimnasio, te aseguro que la incomodidad que esto causa no te dejará entrenar tranquilamente. Combina tus mallas favoritas con blusas holgadas. También puedes complementarlas con tops o sostenes deportivos

Básicos para el gym: ¿preparada para tu nueva vida fitness?

Básicos para el gym: ¿preparada para tu nueva vida fitness?

Falda short y top

El short te permite entrenar con ligereza y tranquilidad, por lo que puede ir debajo de la falda. Además que tus piernas lucirán largas, estilizadas y estarás cómoda, luego incluye un top y el look será el perfecto.

Falda short y top

¿Cómo debe ser el calzado perfecto?

Al momento de comprar un calzado adecuado para ejercitarte deberás tomar en cuenta la resistencia y durabilidad. La zapatilla debe mantener firmes los tobillos, por lo que debe ser fuerte tanto en los lados y talón.

Siempre con cordones porque apretará la zapatilla según sea necesario para ti. Toma en cuenta que la suela de la zapatilla debe ser antideslizante y elástica para acomodar todos los movimientos que vas a desarrollar en tus actividades dentro del gym.

Básicos para el gym: ¿preparada para tu nueva vida fitness?

Básicos para el gym: ¿preparada para tu nueva vida fitness?

Las zapatillas para entrenar hoy en día están diseñadas para todo tipo de entrenamiento, definitivamente elegirás uno que sea funcional y que se ajuste a tus necesidades al momento de entrenar.