4 formas de ver el lado positivo a tu soltería este fin de año

La víspera de Año Nuevo puede ser una fiesta difícil si estás soltera. Entre las invitaciones a fiestas a las que debes ir sola y el bombardeo de preguntas durante las reuniones que te recuerdan constantemente que no tienes pareja, es fácil sentirte miserable en las últimas semanas del año.

Y es que por más que estés acostumbrada a tu soltería y te hayas hecho a la idea de que terminarás y empezarás el año sola, habrá momentos en los que te cuestiones demasiadas cosas sobre esta situación.

Este es un recordatorio para levantarte el ánimo y recordarte que no está mal terminar el año sin pareja, al contrario, tiene su lado positivo.

Año Nuevo Pexels

No vacaciones compartidas

Las fiestas de fin de año son estresantes cuando llega el momento de decidir con quién la pasarás. Cuando tienes pareja nunca faltan los desacuerdos y es que aún cuando han encontrado soluciones, siempre habrá inconformidades. Incluso si han decidido alejarse de todos, tendrán que llegar a un acuerdo de qué harán. Si estás soltera, no tienes que preocuparte por estas situaciones incómodas. No tienes que dividir el tiempo entre la familia de otra persona y la tuya, ni tampoco hacer mayores sacrificios.

Año Nuevo Pexels

No tienes que lidiar con otras preguntas incómodas

Cuando estás soltera hay un lista de preguntas incómodas pero también cuando estás en pareja y quizá se multiplican. Desde cuestionamientos sobre boda e hijos hasta cómo deberían manejar sus finanzas, relación y crianza. La realidad es que nadie quiere opiniones no solicitadas pero al menos puedes sentirte tranquila de que no tienes que lidiar con esas preguntas que llegan por partida doble (entre tu familia y la familia política, la situación se puede tornar más tensa)

Puedes ser más espontánea

Amplía tus horizontes. La vida de soltera está libre de la responsabilidad de complacer a alguien constantemente. Vive según tus propias reglas y toma tus propias decisiones. Estar soltera te ofrece la oportunidad de ser espontánea y flexible con tus planes así que es momento de organizar ese viaje que no te has atrevido a hacer. Aunque cuando estás en pareja también puede haber espontaneidad, siempre hay que llegar a acuerdos mutuos así que es ahora cuando puedes decir qué hacer para celebrar el fin de 2022 y la llegada del nuevo año.

Año Nuevo Pexels

Mayor comprensión de ti misma y de tus intereses.

Saltar de una relación a otra puede dejar poco espacio para que reflexiones y crezcas. Cuando estás soltera puedes darte un momento para analizar y comprender mejor quién eres. Una vez que te conozcas a ti misma, puedes trabajar para lograr objetivos y pasatiempos que te hagan feliz en lugar de seguir expectativas ajenas. Este es el tiempo de plantearte nuevas metas o enfocarte en cómo alcanzarás aquellas que aún no has cumplido. No tienes que abarcar todo, ve poco a poco, después de todo, eres dueña absoluta de tu tiempo.