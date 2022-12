Danilo Carrera y Michelle Renaud: el compromiso no asusta cuando es la persona correcta

Hace meses atrás Michelle Renaud y Danilo Carrera sorprendieron a todo el mundo al anunciar su separación. No por una infidelidad o un conflicto en particular, sino por sentir que no iban buscando el mismo futuro.

Ella quería casarse y tener otro hijo. Él simplemente no quería eso para su vida y prefirieron dejar todo de la mejor manera posible para no frenar al otro en la búsqueda de esos sueños.

Sin embargo, todo dio un giro inesperado recientemente después que el actor publicó la foto de un anillo de compromiso que parece indicar que va a pasar por el altar con su nueva pareja.

Esto le ha traído muchas críticas al ecuatoriano pues lo tildan de mentiroso y hasta “hipócrita” por cambiar de opinion, reclamándole por haber “jugado” con el corazón de la mexicana.

Ella, por cierto, actualmente se encuentra muy feliz de la mano de Matías Novoa, con quien planea pasar por el altar y embarazarse pronto, pero ni así lo perdona la opinión pública.

No obstante, el caso de Michelle Renaud y Danilo Carrera nos recuerda que cuando amamos de verdad a una persona, el compromiso no asusta ni tampoco es un sacrificio, ya que queremos estar con esa persona para siempre y darle estabilidad al romance.

Y para eso no hace falta firmar un papel o decirse “sí quiero” ante todos los familiares y amigos, sino mas bien dar ese salto de fe al vacío que se merece quien amamos, lo que nos impulsa a dejar de lado los miedos e incluso darle un giro impensado a nuestras vidas.