Danilo Carrera “compite” con Michelle Renaud y estaría listo para casarse con su novia

La discreción y la defensa de su vida privada siempre ha sido una de los aspectos que cuida el actor ecuatoriano Danilo Carrera, muy distinto a lo que hace su expareja la actriz Michelle Renaud, quien presume las 24 horas en Instagram lo feliz que se siente al lado de su novio Matías Novoa.

Carrera mantiene bajo perfil la relación amorosa que mantiene y se ha negado rotundamente a revelar la identidad de la mujer que le conquistó el corazón, ni mucho menos mostrar su rostro, es por esto que este domingo 18 de diciembre, el actor causó sensación entre sus 3,3 millones de seguidores al mostrar la mano de una mujer con un hermoso y lujoso anillo de compromiso.

El mensaje estuvo acompañado de una romántica dedicatoria. De inmediato los fanáticos de Michelle salieron a comentar sobre este anillo de compromiso: “Presumiendo el anillo que no le dio a Michelle para que todo mundo lo vea, sobre todo ella, pero ella ahorita está así: jajajajajajaja, esto se ve mas pretencioso, lo bueno que Mitch está feliz”, “Con Michel no se quiso casar ni tener hijos jajajajajajaja”, “Con este post parece que solo quiere llamar la atención, en donde esta la “afortunada” a ver” y “lo que quiere es competir con Michelle”.

Sin embargo, siempre hay algunos observadores quienes notaron que el video, presuntamente se trate de una publicidad a una joyería, ya que el anillo tiene su etiqueta y la publicación también hace mención a una prestigiosa joyería. La cuenta de esta tienda se puede apreciar la misma mano modelando otras prendas de valor.

Lo cierto, es que Carrera sí está muy enamorado y sus seguidoras afirman que está apunto de dar el gran paso al matrimonio. Ya que “¿para qué presumir un anillo de compromiso? ¿ por qué una publicidad de anillos si él es un chico atleta, deportivo que no tiene nada que ver con joyas?” comentó una seguidora.

Novia sin rostro

El actor reveló en octubre de este año que está en una relación sentimental con una mujer que no está en el mundo del espectáculo y a quien no desea mostrar en ninguna red social: “Sí la escondo, sí la escondo, es algo mío, para mí. Aprendí también que hay que dejarse cosas para uno, para la familia, y esta relación me la guardo para mí, la voy a cuidar mucho y la voy a tener muy cuidada”, enfatizó Carrera en un encuentro con medios en el último trimestre del año.

Sin embargo, soltó que su gran amor no es mexicana, es médico y políglota, ya que habla cinco idioma: “Es una persona con valores totalmente diferentes, se dedica a la medicina, no tiene nada que ver con la actuación. Me encanta porque es mucho más inteligente que yo, sabe cinco idiomas, no es mexicana”, comentó al programa “Hoy” de Televisa en noviembre pasado.

Danilo y Michelle tuvieron tres años de romance, pero terminaron en enero del 2021, pues la actriz desea tener otro hijo y casarse de nuevo, pero esos no eran los planes para ese momento para él, aunque parece que la doctora lo hará cambiar de opinión.