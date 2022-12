Es mejor terminar una relación en la que llorabas más de lo que sonreías

Si alguna vez sientes que estás en la historia de amor equivocada, es mejor salir de ahí. Tienes permitido irte, buscar aquello que te llene de ese amor que mereces, incluso si eso implica estar sola por un tiempo.

Nunca te quedes con quien lloras más de lo que sonríes porque entonces significa que estás aceptando amores a medias que sólo están rompiendo tu corazón.

Love Rosie Lionsgate Films

Y no es que tu felicidad dependa de alguien más pero es que nadie tiene derecho a quitarte la sonrisa del rostro ni hacerte dudar de lo mucho que vales.

Quedarte ahí eventualmente hará que pienses que “es normal” derramar esas lágrimas todos los días y que nunca dejarás sentir ese vacío en el estómago. Quien te hace sentir miserable, sólo hará que creas que no mereces que te pasen cosas bonitas.

Las malas relaciones sacan lo peor de ti. Te convierten en alguien irreconocible, alguien a quien no puedes soportar mirar en el espejo.

Love Rosie Lionsgate Films

Cuanto más nos afligimos y sufrimos, menos crecemos. No le des la satisfacción a nadie de verte caer.

Es de valientes reconocer una relación tóxica y terminarla. Nunca será fácil dar ese paso pero una vez que te das cuenta de que no quieres seguir derramando lágrimas por esa persona, tu corazón recobra las fuerzas para impulsarte a salir de ahí.

Mereces ser feliz, tener paz. Mereces encontrar a esa persona que te haga brillar.

Love Rosie Lionsgate Films

No eres un imán para el dolor ni para los fracasos o las dificultades. Mereces atraer las cosas que deseas. No estás destinada a vivir una vida triste para siempre sólo porque has estado con alguien que te ha hecho olvidar lo que es sonreír.

La idea de terminar una relación y quedarte “sola” puede ser aterradora después de todo, la sociedad nos ha hecho creer que es mejor tener “algo” que “nada”. Pero lo cierto es que de nada sirve que estés con alguien si te hace sentir insuficiente.

La necesidad de tener amor y compañía a veces nos ciega y puede hacernos caer en las manos de la persona incorrecta pero no hay nada malo contigo, sino con quien te tuvo y no supo valorarte.

Love Rosie Lionsgate Films

Puede ser muy fácil quedarte en una relación así porque sin que te des cuenta se convierte en una constante necesidad de demostrarle a esa persona que vales la pena. Sin embargo, no debes olvidar que quien te ama de verdad verá la belleza en ti, incluso en tus peores días.

Quizá en más de una ocasión te han dicho que deberías bajar tus estándares. Quizá has llegado a pensar que nadie estará dispuesto a estar contigo si sigues poniendo la vara tan alta sin embargo, no vale la pena que pierdas tu tiempo con alguien que prefiere verte derramar lágrimas.

Mereces sonreír, llorar pero de risa, encontrar quien festeje tus victorias y te tome de la mano cuando sientas que no puedes más. No hay una fórmula exacta ni un tiempo específico para encontrar amor pero en todo caso, vale la pena esperar.