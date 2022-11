El amor que tanto anhelas llegará de forma inesperada: no cierres tu corazón

Un día conocerás al amor de tu vida y será cuando menos te lo esperes. Quizá ya has pasado por muchas malas experiencias que te han hecho pensar que no existe algo como un “amor bonito”. Quizá has estado soltera por demasiado tiempo que ya te has desesperado y comenzar a pensar que todo está mal contigo. Pero creeme cuando te digo que el amor que tanto mereces y has esperado llegará a ti así por favor no cierres tu corazón.

Sé que es fácil caer en la desesperación y pensar que no eres suficiente; que cada vez hay menos opciones y que quizá lo mejor sería bajar tus estándares para tener “lo que sea” y dejar de estar sola.

Amor propio Pexels

En primer lugar, jamás deberías bajar tus estándares porque eso significaría que te conformarías con menos, lo cual en absoluto garantiza la felicidad.

En segundo lugar siempre serás suficiente para la persona correcta, así que no te quedes con quien te haga sentir que no vale la pena.

La sociedad siempre ha sido muy buena para presionar y hacerte sentir que te estás perdiendo de algo, que jamás serás plena si no tienes una relación perfecta ahora mismo y que la soltería es una condena.

Pero es momento de que entiendas que siempre será mejor esperar que mendigar amor.

amor propio unsplash

Mientras esperas, siempre puedes seguir explorando o descansar pero nunca dejar que hagan sentir que estás haciendo todo mal. Porque cada quien va a su ritmo y quizá en estos momentos tu viaje se trata de reencontrarte y de sanar para atraer ese amor que mereces.

No hay un manual definitivo a seguir para encontrar a esa persona pero la verdad sobre el amor es que no lo esperarás y no lo verás venir.

Amor propio Pexels

La persona correcta aparecerá de la nada y te sorprenderá y cambiará para mejor. Dejará una huella en tu vida y nunca te dejará por eso es que nunca debes cerrar tu corazón.

Eo no significa que se lo entregues al primero que te prometa la luna y las estrellas pero que lo mantengas abierto para quien esté dispuesto a hacerlo realmente.

Nunca olvides que mereces un amor completo, alguien que te acompañe en los momentos de luz pero sobretodo en los de oscuridad. El amor de verdad es incondicional y complementario; no mereces menos que eso.