Te mereces un amor que llegue para quedarse, no que sea "de un momento"

Esto es para aquellas cuyos corazones están llenos de amor pero no tienen con quien compartirlos. A las que tienen ideas de cómo quieren ser amadas, pero no suelen lograrlas. A las que buscan un amor genuino pero a menudo fracasan, y a las que lo encuentran pero en el momento equivocado. A las que encuentran el amor en las personas que no están dispuestas a quedarse durante mucho tiempo y sobretodo a quienes han sufrido pero están dispuestas a volver a creer.

Dicen que encuentra el amor por doquier y que llega cuando menos lo esperas. Pero cuando nos dejamos llevar por el primero que nos ofrece una rosa o nos llena los oídos con palabras bonitas, podemos confundir las cosas.

La presión social que nos dice que tenemos que tener una pareja para estar plenas y el ritmo acelerado de vida que llevamos hace que muchas veces nos conformemos con cualquiera. Nos quedamos con la idea de que "algo" es mejor que nada y que las migajas de amor bastan para estar completa.

La falta de tiempo se ha convertido en una excusa "válida" para quedarnos con alguien que sólo esté por un momento. Olvidamos que merecemos más e irónicamente llegamos a sentirnos culpables cuando exigimos "de más"

10 cosas que odio de ti

La realidad es que el amor es complicado y las relaciones son cada vez más inestables. No quiere decir que no vayas a encontrar al "indicado" sino que tienes que estar más atenta y tener la inteligencia emocional suficiente para no conformarte con cualquier cosa.

El amor incompleto no es amor, es agotador y autodestructivo.

Mereces ser amada por alguien que entienda que estás llena de matices y que todos son hermosos. Porque el amor se trata de encontrar la belleza en lo bueno y lo malo para entonces trabajar juntos en lo que pueden mejorar para ambos.

Mereces ser amada por alguien que te acompañe en los momentos de luz pero sobretodo en los de oscuridad. El amor de verdad es incondicional y complementario; no mereces menos que eso.

No te conformes con alguien que sólo te endulza los oídos con palabras bonitos pero cuyas acciones son vacías o nulas. Jamás te permitas estar con alguien que te haga sentir culpable de tu brillo o que te haga dudar de lo mucho que vales.

Es momento de permitirle a tu corazón sanar por todos esos males amores del pasado.

Porque aún cuando también tienes tus defectos, nadie tiene por qué hacerte sentir mal o que no eres digna de ser amada. Nadie tiene por qué hacerte pensar que no mereces ser una prioridad sino un plato de segunda mesa.

10 Cosas que odio de ti

Quédate siempre con quien te haga sentir un apoyo cuando sientas que estás por caer y quien te impulse a seguir tus sueños, no importa cuán locos sean. Porque en esa persona encontrarás un equipo, no sólo un estatus. Quédate siempre con quien llegue para quedarse toda la vida, no sólo un momento de pasión o de compañía cuando se sientan solos.

Mereces un amor que esté dispuesto a esforzarse como tú lo haces. No es justo invertir tu energía en alguien que piense en diez cosas más antes que en ti. ¿Por qué conformarte con alguien que te tiene bajo un estatus indefinido? ¿Por qué aceptar algo que sólo te provoca dudas y malestar?

Las relaciones "a medias" no te dejan avanzar ni sacan lo mejor de ti. Te mereces un amor que te haga sentir segura y especial, no uno al que tengas que convencer y perseguir todo el tiempo. No te conformes. El amor de verdad debe ser constante y recíproco; debe sumar y no restar

10 Cosas que odio de ti

Más de este tema

Tu alma se vuelve más fuerte cuando aprendes a perdonar, aún sin que te lo pidan

No te quedes con quien te haga sentir culpable de tu brillo

Quédate con quien jamás te haga dudar de lo mucho que vales

Te recomendamos en video