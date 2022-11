5 señales de que estás en una relación con la persona equivocada (y no serás feliz)

“¿Será que estoy con la persona equivocada?”. Esa es una pregunta que todas podemos hacernos en una relación. Y es que, a veces, es fácil darse cuenta que no estamos con la pareja correcta.

No obstante, hay romances en los que ocurre que estamos con una persona que parece ideal en todos los sentidos, pero simplemente no terminan de conectar y el noviazgo se siente forzado.

Aunque sabemos que eso del alma gemela no es como lo cuentan, en el afán de querer un idilio que cumpla un ideal podemos cegarnos de ver las señales de que estamos con la persona incorrecta.

No obstante, la experiencia nos enseña que forzar las cosas no ayuda en nada y, aunque algunos problemas se pueden solventar con esfuerzo, en ocasiones, hay situaciones que son insalvables.

De hecho, los especialistas aseveran que existen varios indicios importantes que nos advierten que un romance simplemente no mejorará, no encallará en buen puerto y no serás feliz.

Las 5 señales de que estás con la pareja incorrecta

A continuación, te contamos cuáles son 5 señales de que no estás con la persona correcta, según psicólogos de Psychology Today. Depende de ti qué hacer, pero es bueno tenerlas en mente.

Nunca es divertido estar juntos

Es cierto que no todas las salidas van a ser pura diversión porque todas las parejas tienen sus altas y bajas, pero si nunca pueden disfrutar estar juntos y divertirse, hay que evaluar la situación.

Si tu relación se ha convertido en un problema y ni te acuerdas cuándo fue la última vez que pasaron un buen rato los dos, es momento de elegir si vale la pena estar en esa dinámica.

Pasa por alto los detalles

Las cosas pequeñas, a veces, se olvidan, pero si tu pareja las ignora todo el tiempo, entonces estás ante una señal de que no te encuentras en una relación junto a la persona correcta.

Cuando hablamos de cosas pequeñas, nos referimos a detalles como que te escriba un mensaje durante el día, te pregunte cómo te fue en tu jornada o se acuerde de ti cuando va por algo.

Todos estos detalles, al sumarlos, se tornan en algo superimportante para los involucrados que nos indican si el otro piensa en ti y en tu bienestar o no.

No le interesan tus anhelos

El apoyo en una relación es crucial, por lo que si a tu pareja no le importan tus cosas o actúa como si tus sueños no fueran relevantes o los minimiza, estás ante una señal de alarma.

Y es que, con estas actitudes solo te demuestra algo muy grave aunque luego lo niegue con sus palabras: lo que anhelas no es una prioridad para esta persona y no le interesa.

Te ignora totalmente

Tener espacio en una relación para que cada uno pueda hacer su vida independiente es importante, pero si bajo esta excusa te ignora, definitivamente no estás con las persona adecuada para ti.

No es que tengan que estar juntos todo el día; sin embargo, si pasan días sin que se haga sentir o demuestre algún interés por ti y lo que estás haciendo, está claro que no le importas.

No te apoya emocionalmente

En una pareja saludable, es vital que ambos estén presentes para el otro de manera emocional con el fin de apoyarse, tanto escuchando, como metiéndose en su piel para entender lo que siente.

Si no están involucrados a este nivel y no te brinda soporte en este sentido, pronto te sentirás ignorada e insignificante, lo cual nadie merece. Así que no, no es el correcto para ti.