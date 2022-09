7 señales de que tu relación amorosa perdió el sentido: así puedes saber si es momento de avanzar

Si te sientes exhausta en una relación es porque probablemente ya no tiene sentido | Imdb

Las relaciones sentimentales no son nada sencillas. No es ninguna novedad esta afirmación. Todas sabemos que hasta el romance más idílico tiene sus altas y bajas a lo largo del tiempo.

No obstante, en ocasiones, los tiempos difíciles se prolongan por más de lo que creemos normal y comenzamos a preguntarnos si nuestra relación ya no funciona y es hora de plantearse la ruptura.

Cada pareja amorosa es única, pero hay algunas señales que nos pueden alertar de que nuestro lazo amoroso simplemente perdió el sentido y es mejor decir adiós, aunque duela.

Las 7 pistas de que tu relación ya no tiene sentido

A continuación, te contamos cuáles son las 7 pistas de que el vínculo romántico se rompió definitivamente y ya no tiene caso seguir aferrándose a la otra persona.

Te promete cambios, pero no cumple

Para que una relación funcione al cien por ciento es indispensable que haya compromiso con la otra persona y compromiso con el compromiso que representa un noviazgo o matrimonio.

Si resulta que llegaron a acuerdos para superar una crisis y tu pareja te prometió que haría cambios para mejorar sus lazos, pero sigue sin hacer lo que dijo, es hora de despedirse.

Esta actitud denota su ausencia de compromiso en todos los aspectos y también de amor. Nunca olvides que las acciones hablan más alto que las palabras.

La única que se esfuerza eres tú

Si siempre eres tú la que toma la iniciativa para salvar el vínculo y parece que la única persona preocupada por evitar un quiebre definitivo eres tú, esa relación definitivamente no tiene sentido.

No merece la pena continuar tensando la cuerda hasta romperla. Además, es irrazonable luchar por estar al lado de alguien del que solo recibes apatía e indiferencia.

Estás exhausta

Otra de las señales de que tu idilio ya no tiene sentido es sentirte cansada. Estar inmersa en una de estas relaciones amerita un esfuerzo que te va drenando hasta dejarte exhausta.

Dicho agotamiento, muchas veces, es también reflejo de que estás descuidando tu salud en general por permanecer al lado de tu pareja cuando sabes que lo mejor para ambos es terminar.

Ya no te reconoces

Si en tu relación amorosa no puedes ser tú ni expresarte, es probable que comiences a reprimir tu identidad. Un día podría llegar el punto en el que no te reconozcas de lo mucho que te has alejado de ti.

Tal situación es una clara señal de que estás en una dinámica abusiva. Nadie debe renunciar a sí mismo y anular su voz por no molestar a otro o por evitar ser atacado. Eso no es amor.

Si una persona te quiere de manera sana, te aceptará tal cual eres y habrá espacio en su pequeña cultura para expresarse libremente. En caso de que no tengas esto, es mejor decir adiós.

Prefieres estar sola

Un gran signo de que el amor probablemente se acabó es cuando prefieres estar sola que con tu pareja porque, de hecho, te sientes mucho mejor así.

Es un sinsentido pretender ser feliz al lado de una persona con la que no estás a gusto. No solo considera tu infelicidad, sino que además no estás siendo honesta con la otra persona.

Discuten por lo mismo una y otra vez

Otra de los signos de que su unión no funciona es que siempre discutan por los mismos temas si ya han conversado al respecto, formando un auténtico círculo vicioso.

Y es que no solo indica que tu supuesta otra mitad hizo caso omiso de lo que hablaron, sino que no tiene interés en superar lo que está afectando en su unión y se aferra al pasado. Solo dan vueltas.

Lo han intentado todo sin éxito

Si hace mucho que las cosas con tu pareja atraviesan un bache y han hecho todo en sus manos para mejorar la situación, pero nada ha cambiado, es evidente que su idilio perdió el sentido.

Es momento de seguir adelante porque, si se resulta que no se están hiriendo, igualmente están invirtiendo el tiempo de sus vidas en una dinámica en la que no son felices.

Si te sientes identificada con una o más de estas señales, es momento de meditar sobre tu relación y el perjuicio que te estás ocasionando al aferrarte a algo que ya no te hace feliz y no tiene futuro.