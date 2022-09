El secreto del matrimonio no es “aguantar todo”, es ser libre junto a otra persona

Ser libres en una relación implica no tener miedo a ser como somos o expresar lo que sentimos | Imdb (Marriage Story)

“Antes los matrimonios aguantaban más”. De seguro has escuchado esta frase en incontables ocasiones y no solo de personas de la tecera edad, sino también de muchos compañeros de grupo etario.

Desde tiempos inmemoriales, el hecho de aguantar todo en una relación, aunque signifique renunciar a tu felicidad y bienestar, ha sido considerado un auténtico mérito al que aplaudir.

El matrimonio ha sido visto como una competencia llena de desafíos en donde quien aguanta más gana. Aunque la “ganancia” sea solo una falsa imagen de la pareja perfecta por aceptación social.

Cabe destacar que el concepto de aguantar en estos escenarios no se refiere al hecho de esforzarse por superar un problema entre los esposos, sino a tolerar algo que sencillamente es intolerable.

Infidelidades, abusos, manipulación y faltas de respeto son algunos ejemplos de cosas inaguantables que muchos han aceptado por presión social y otras razones cuando deberían haber huido.

Son relaciones que a la larga minan nuestra autoestima y dejan nuestra dignidad maltrecha; sin embargo, estas concepciones en el entorno empujan a una parte a sostener algo insostenible.

En los últimos años, los divorcios y separaciones han tenido un auge porque cada vez son más las personas que no están dispuestas a pasar 50 años infelices solo para ganar aprobación, por ejemplo.

La creencia errónea de que aguantar todo en un matrimonio es positiva, no obstante, sigue vigente en la mente de muchos quizás por esa distorsión cognitiva de que “el amor duele o todo lo puede”.

Sin embargo, el amor no es así, ni aguantar todo es el secreto de un matrimonio duradero, al menos no de uno saludable, en donde haya respeto, amar no represente un sufrimiento y seamos felices.

Entonces, ¿cuál es el secreto detrás de un matrimonio duradero?

En realidad, el secreto detrás de toda relación duradera –no solo el matrimonio– es ser libre junto a esa persona con la que nos juramos amor eterno frente al altar y elegimos amar todos los días.

A lo largo del tiempo, los expertos han enumerado varias claves para tener romances duraderos en donde la libertad es base. Pero para ser libres en una relación, primero debemos serlo con nosotras. Para esto no se necesita más que construir una relación gratificante con uno mismo.

La autora Tara Parker-Pope nos recuerda que el “matrimonio debe ser su relación principal, no la única”. Y, por supuesto, la más importante de todas es la que tenemos con nuestra persona.

Ellen Hendriksen, psicóloga en el Centro de Ansiedad y Trastornos Relacionados de la Universidad de Boston, señala en un artículo publicado Psychology Today en que el primer paso para que una relación dure es haber dedicado tiempo para madurar e independizarse.

Es decir, poner nuestra vida en una base sólida antes de unirla a otro. Mientras, la terapeuta matrimonial y familiar Andrea Brandt, en otro artículo en la revista, asegura que seremos más atractivos para la pareja “cuando estés feliz y realizado independientemente de ellos y viceversa”.

“No importa cuán cerca estés de tu pareja, sigues siendo un individuo con tus propias necesidades. El respeto mutuo por la independencia del otro y el tiempo a solas fortalecerá su relación”, afirma. Dicha autonomía significa que cada uno puede ir por sus sueños contando con el apoyo del otro.

Ahora, ser libres no solo significa independencia, también implica igualdad en la relación. De acuerdo a un estudio en el American Journal of Sociology, hay menos probabilidades de divorcio en parejas con relaciones igualitarias que en aquellas en las que uno trabaja fuera y el otro se encarga de la casa.

Pero, ¿cómo se logra la paridad?, haciendo una justa división entre las tareas de “bajo control” y “alto control”. La primera se refiere a todas aquellas en las que no hay elección: deben realizarse de manera continua, en momentos determinados o cuando sea necesario.

Mientras la segunda hace referencia a esas que se pueden hacer cuando sea oportuno, con planificación y tienen un inicio y final determinados, como reparar algo dañado. Durante años, las primeras han sido relegadas a las mujeres, mientras las segundas consideradas de hombre.

No obstante, Hendriksen sugiere hacer una división por intereses y no por roles de género. En cuanto a las tareas que nadie quiere, puede contratar a alguien para que las haga o repartirlas. En todo caso, debe haber acuerdos en estas asignaciones para evitar el resentimiento.

Ser libres también implicar no tener miedo a ser como somos o expresar lo que sentimos y pensamos con honestidad y transparencia. Es más, la comunicación saludable es vital para la salud de una relación duradera. En especial, cuando se trata de resolución de conflictos.

“Antes de hablar con tu pareja sobre algo que te molesta, respira hondo y ponte en un lugar de confianza. Recuerda tu intención de amar a tu pareja”, aconseja Brandt, quien también resalta la importancia de desarrollar inteligencia emocional para mantener un matrimonio feliz.

“Intente escuchar más de lo que habla y busque hilos comunes en lugar de centrarse en sus diferencias. Comunique lo que quiere en una situación en lugar de lo que no quiere, y evite las críticas; en su lugar, utilice la retroalimentación de empoderamiento”, instó.

Brandt también recomienda abordar los conflictos con atención plena, la cual describe como “un estado mental en el que su conciencia se centra en el presente y reconoce y acepta sus sentimientos y pensamientos, le permite alejarse de tener una respuesta instintiva cuando surge un conflicto”.

“Cuando da un paso atrás, puede examinar sus sentimientos y lo que su pareja ha dicho y pretendido con sus palabras. Necesitas escuchar y responder con un espíritu de amor, manteniendo tus buenas intenciones para tu pareja al frente. Y no tengas miedo al conflicto”, destaca.

“Está bien decirle a tu pareja si te ha dicho algo que te ha lastimado. Reprimirlo conducirá al resentimiento. David Klow, el fundador de Skylight Counseling Center, explica: ‘Al igual que ejercitar un músculo, si puede sobrevivir efectivamente a las lágrimas en su matrimonio y luego repararlas, entonces la relación se vuelve más fuerte”, apunta.

La libertad en pareja también significa compromiso con el compromiso. Hendriksen señala que “hacer que una relación dure es más que comprometerse con otra persona. También es comprometerse con la idea de compromiso”.

“Cada pareja crea su propia pequeña cultura, y es vital notar si es una cultura de amor, apoyo y término medio, o una de crítica, inseguridad y luchas de poder. Ver una asociación como algo que ustedes dos construyen juntos todos los días los mantiene en el juego mucho más que simplemente ver la relación como una forma de satisfacer sus necesidades individuales”, explica.

Por supuesto, en toda relación hay múltiples compromisos, entre sí, consigo mismos, con la relación y con los demás.

Igualmente, el ser libres representa la autonomía para tener expectativas del otro, pero realistas porque esperar de tu pareja alcanzar los estándares de los cuentos de hadas solo hace daño. Un estudio en el Journal of Personality and Social Psychology concluyó que en los matrimonios felices existe una coincidencia de altas expectativas y la capacidad de la pareja para cumplirlas.

Por último, la libertad es también una responsabilidad. El doctor Jeremy Sherman lo expone así: “Con la libertad viene la responsabilidad, no solo la responsabilidad de usar bien tu libertad, sino también la responsabilidad de otorgar a los demás la misma libertad”.

“No siempre fue así. En las sociedades tradicionales, el marido era el amo; la esposa era la sirvienta. Lo más probable es que no vivas en una sociedad así. Si desea la libertad de seguir sus preferencias, también debe dársela a su pareja”, concluye.