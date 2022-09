Proyecto Keto, un nuevo estilo de vida y Alejandra Jaramillo la impulsa

Alejandra Jaramillo no por nada se ha convertido en uno de los personajes más queridos de la pantalla nacional. En su cuenta de Instagram cuenta con más de 3 millones de seguidores y varios de ellos se motivan de su famosa dieto Keto. En una entrevista para Nueva Mujer, la carismática presentadora de televisión nos reveló todos los secretos que hay detrás de su vida fit y cómo es su nueva faceta como emprendedora.

La idea nació en 2019 y de manera orgánica empecé a compartir con mis seguidores. La curiosidad sobre este estilo de vida me llevó a investigar a estudiar y bueno apartir de ahí nació la idea de Mundo Keto. En este proceso nos tocó vivir un altibajo de emociones porque llegó la pandemia y como a todos nos tocó reinventarnos, y bueno vendíamos canastas con productos para seguir una dieta con estos productos. Hoy contamos ya con una comunidad comprometida que le ha apostado a mi proyecto y cada día crece porque quieren transformar su vida.

Existen varias dudas de la gente sobre el proyecto: ¿Qué es la dieta keto?

Para hacerlo de manera simple yo explico que del cien por ciento que tu comes el setenta porciento son grasas saludables el 25% proteína y el 5% carbohidratos. La gente siempre se sorprende por los mitos que hay alrededor de este proyecto, pero yo siempre les digo que es un modo de alimentación donde se priorizan las grasas como una fuente de energía.

Es un modo de alimentación donde se come delicioso, y uno de las prinicipales beneficios que se empiezan a notar son la reducción de la inflamación de un abdomen prominente. Y un sinnúmero de beneficios más, no es una moda, este estilo de vida nació hace muchísimos años atrás y fue prinicipalmente para personas con epilepsia, pero después se demostró que era efectiva para personas con diabetes, y con otras enfermedades.

¿Cuál es un plan alimentición adecuada que tú recomiendas?

Dentro de nuestro proyecto contamos con planes que ayudan a las personas a tener en cuenta que comer todos los días porque no hay suficiente información y ese es nuestro trabajo ayudarlos. Cuando estás iniciado este estilo de vida siempre te da ansiedad, y por eso en nuestras redes sociales también compartimos mucho sobre postres y recetas que no tienen azúcar.

Nuestra principal meta es que la gente sepa y conozca que es lo que tiene cada elemento. No solo te decimos que comer, sino te hablamos de sus propiedades, te damos una guía completa.

En Instagram vemos a una mujer fit todo el tiempo, ¿Tú recomiendas esto para tus seguidores?

Una de las cosas que he aprendido en este tipo de alimentación, es que no vamos a ir al gymnasio los 365 días del año. Mi escenario es entrenar de lunes a sábado y no puede ser la misma rutina para ti, pero créeme que si pudiera hacer ejercicio los domingos, pues también lo haría porque para mi ya es una rutina.

Sin embargo, se ha demostrado que sin ejercicio hay varias personas que han bajado de peso con la dieta Keto, pero quiero ser enfática en que no es lo ideal porque si acompañas la dieta con una rutina ya marcada verás mejores resultados. Dejemos el sedentarismo y mantengamos una relación saludable con los alimentos.

Pero también hay algo que yo siempre digo y es que este estilo de vida no es para todos, porque todos tenemos cuerpos diferentes, el metabolismo diferente y gustos diferentes. Yo siempre les invito a probar este camino, y si es para ellos se aplicarán, pero sino pues también encontrarán su camino ideal.

¿Cuántas personas se han beneficiado de este proyecto?

Alrededor de este proyecto desde la primera edición hasta la última sumamos ya más de 2 mil personas que se han unido a este estilo de vida, aprendizaje y las historias de éxito son extraordinarias. Los asesores, los nutricionistas, los coachs, y todos estamos siempre detrás de todos los que han creído en nosotros. Recibir testimonios de aprendizaje, esfuerzo y sacrificio que lograron cambiar su vida es para mi gratificante. Yo siempre les digo pueden tener todo el apoyo de los mejores profesionales, pero sin esfuerzo no van a lograr cambiar nada de eso.

Proyecto Keto, un nuevo estilo de vida y Alejandra Jaramillo la impulsa (KIKE FLORES)

Pasos de gigante. ¿Cómo fue el proceso para lanzar tu línea de colágeno y proteína?

El siguiente paso que dimos en Mundo Keto ha sido este lanzar nuestra línea de colágeno y proteína. Fue un camino de altibajos, dos años pasaron de esa idea, pero lo logramos y cada uno de los productos cuenta con un estándar de cálidad, desde como se hace el producto, la distribución, los permisos todo. Estoy feliz que este producto también nos dio testimonios reales.

¿Qué proyectos se vienen para Alejandra Jaramillo con su internalización?

Estoy enfocada en mi trabajo, en mi familia, en mi empresa y mi energía está enfocada en hacer que esto crezca con todo lo que es Alejandra Jaramillo y pronto abriremos Mundo Keto en Estados Unidos. Se vienen muchas sorpresas como marca personal y como empresaria.

Las cosas buenas que me están pasando le agradezco a Dios y todos sus planes son mejores que los nuestros. Mi corazón le pertenece a Dios y así vivo cada día de mi vida.