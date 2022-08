Soñar con serpientes: estos son los diferentes significados de este sueño

Soñar con serpientes puede ser extremadamente aterrador o bastante agradable dependiendo de lo que se sienta sobre estos animales. No obstante, independientemente de lo que piense, la aparición en los sueños de estos reptiles es algo que no debe ignorar.

Como uno de los símbolos más antiguos y populares, las serpientes figuran muchas cosas en diferentes culturas. Por un lado, hay tradiciones que las vinculan con el crecimiento, la transformación y el renacimiento debido a que constantemente mudan su piel.

No obstante, hay otras en donde estos animales no solo son un emblema amenazador, sino que incluso simbolizan el mal y hasta la muerte. Entonces, ¿qué quiere decir cuando una serpiente repentinamente hace una aparición en tus sueños?

La aparición en los sueños de serpientes es algo que no debe ignorar | Unsplash

¿Qué significa soñar con serpientes?

La analista profesional de sueños Lauri Loewenberg explicó a la revista The Cut que las serpientes son comunes en el mundo onírico y suelen representar a un individuo en la vida de vigilia del soñador cuya conducta es “baja, sucia, tóxica o venenosa”.

También pueden simbolizar un aspecto concerniente con la sanidad; sin embargo, de acuerdo a la autora de libros, no importa lo que crea que la serpiente aparentemente está simbolizando, si ve una durante sus sueños no debe pasarla por alto.

“Así como no ignorarías encontrarte con una serpiente en la vida real, tampoco deberías ignorar tus sueños con serpientes”, afirmó al medio. “Hay un elemento venenoso en tu vida del que debes deshacerte, o hay una sanación que debes reconocer”.

Soñar con serpientes es señal de un individuo en la vida del soñador cuya conducta es “baja, sucia, tóxica o venenosa”. Pexels

A continuación, te presentamos los significados específicos de los 12 sueños con serpientes más recurrentes:

Un sueño con serpientes que produce terror

Una de las claves para interpretar un sueño es analizar cómo te hizo sentir. En el caso de soñar con serpientes, los sentimientos producidos por estas imágenes oníricas indican el grado de urgencia con el que el soñador debe detectar el posible elemento disparador y atacarlo.

“Una serpiente dentro de una pesadilla es una muy buena indicación de que tu subconsciente siente que hay una persona tóxica en tu vida que es una amenaza inmediata, lo que significa que su comportamiento tóxico ha llegado a un punto en el que tu subconsciente lo ha tenido y necesita llamarte la atención”, aseguró Loewenberg.

Un sueño con serpientes agradable

Ahora, si el sueño más placentero, la analista apuntó: “Una serpiente en un sueño que no es aterrador significará que la serpiente representa un problema de salud o curación o una persona tóxica o una situación que aún no está en la etapa de alerta roja”.

Soñar con una boa constrictora

La intérprete de sueños enfatizó a The Cut que nada en los sueños es al azar, por lo que la especie específica que aparece es sumamente reveladora. Aconseja averiguar sobre la serpiente en especial que aparezca durante el sueño y analizar cómo ataca.

En el caso de la boa constrictora, recordó que es conocida por “exprimir a su presa hasta la muerte”. Entonces, soñar con esta serpiente en particular “puede estar conectada con alguien en tu vida que te está haciendo sentir abarrotado o constreñido, o alguien que puede estar exprimiéndote financieramente”.

Soñar con una cascabel

Por otro lado, en el caso de una cascabel, esta se caracteriza por sacudir su cola para alertar a su objetivo que se aleje. Por ello, si esta especie venenosa aparece en un sueño, puede ser un aviso.

¿Sobre qué? Según la analista, “sobre una persona tóxica en su vida o diciéndole que comience a prestar atención a las señales de advertencia que cierta persona puede estar mostrando”.

Soñar con una cascabel es una señal de alarma | Pexels

Soñar con una culebra u otra especie inofensiva

Ahora, si resulta que tu sueño es con una especie inofensiva de serpiente, puedes relajarte. De acuerdo a Loewenberg, “una serpiente de liga es inofensiva, por lo que puede representar a alguien con quien originalmente eras cauteloso pero ahora te das cuenta de que no es una amenaza…”.

Soñar con varias serpientes

Otro detalle importante para descifrar el significado de soñar con serpientes es la cantidad de estas que aparecen en su sueño. “Múltiples serpientes pueden representar a múltiples personas tóxicas o una situación tóxica que tiene muchas facetas”, destacó la interprete.

Asimismo, también “podrían representar múltiples problemas de salud o un problema de salud que tiene muchos elementos”.

Soñar con una serpiente dentro de la casa

Ahora, si soñaste que la serpiente estaba en tu casa, hay dos opciones: la primera es que la persona tóxica que está amenazando tu vida probablemente vive contigo.

La segunda, insinúa que la “toxicidad del individuo amenazante es hasta el punto de que te llevas esa negatividad a casa”, explicó Loewenberg.

Soñar con una serpiente en exteriores

Por el contrario, si la serpiente de tu sueño se encuentra al aire libre, la analista aseguró que esto puede significar “un mensaje de que es hora de sacar las cosas a la luz con esta persona tóxica”.

“Las personas tóxicas continúan envenenando nuestras vidas porque no hablamos al respecto”, recordó.

Soñar con serpientes al aire libre es “un mensaje de que es hora de sacar las cosas a la luz con esta persona tóxica” | Unsplash

Soñar que te muerde una serpiente

Si sueñas que te muerde una serpiente, esto es un indicativo de que el animal en realidad no tiene que ver con otras personas sino contigo, el soñador. Asimismo, tiene dos posibles significados.

El primero se relaciona con la salud. “La mordedura es similar a la administración de una inyección”, indicó Loewenberg.

“Entonces, si una serpiente te muerde en un sueño, pregúntate si hay algún problema de salud que esté comenzando a mejorar o una herida emocional que parezca estar sanando”.

La segunda interpretación de la mordedura de serpiente en un sueño podría ser que el soñante “es víctima de los comentarios críticos o de ‘mordida’ de alguien”.

Soñar que una serpiente muerde a un ser querido

Dicho escenario onírico significa que el ser querido en el sueño es quien se encuentra batallando con un problema de salud físico o mental.

No obstante, si cree que la mordedura de serpiente en el sueño no está relacionada a la salud, Loewenberg aconseja hacer una introspección y meditar si no es uno la serpiente tóxica.

Soñar que una serpiente muerde a un rival

En este contexto, lo más probable es que la serpiente represente al soñador. “Soñar que alguien que no te gusta es mordido por una serpiente podría reflejar tu deseo de derribarlo con tus propios comentarios de ‘mordida’ y palabras ‘hirientes”, aseveró la escritora.

Soñar con una serpiente en un escenario sensual

Por último, Loewenberg explicó que las serpientes también representan la energía sexual masculina. Si resulta que en la vida de vigilia el soñador está sexualmente atraído por un hombre, estos animales pueden empezar a aparecerse en sueños sensuales y de una forma inofensiva.