Ocho cosas que tu pareja JAMÁS debería pedirte que hagas: no es amor

La manera en que las relaciones de pareja, e interpersonales en general, se mantienen siendo sanas es a través de los límites. Por eso, si alguien te pide que hagas estas cosas no deberías ceder, porque entrarás en terreno peligroso.

Hay que recordar que una persona que realmente te ama no va a pedirte que pongas a un lado tu amor propio y necesidades de lado para complacerlo con estos comportamientos tóxicos disfrazados de romance. Si lo hace, ¡sal de ahí!

Cosas que tu pareja no debería pedirte que hagas

Que compartas tus contraseñas

Bancarias, del móvil, de las redes sociales... Lo que sea. Tienes derecho a la privacidad e intimidad contigo misma. No porque estés en una relación significa que perderás tu individualidad como persona. Cuídate de estafas y conductas controladoras.

Intentar cambiarte

Quizás primero iniciará con cosas sin tanta relevancia, como tu manera de vestir o ciertas palabras soeces. Pero luego va a querer modificar tu personalidad, rutina diaria, círculo de amigos y más. No eres muñeca de nadie que cambie a su antojo.

Alejarte de tu familia

Si empieza a hablar mal de las personas especiales en tu vida, metiéndote ideas tóxicas en la cabeza, esto no está bien. Es parte de lo que hacen los manipuladores y narcicistas: alejarte de tu círculo de apoyo para que quedes sola.

Abandones tus sueños

Suena muy bonito que alguien quiera velar de tus necesidades y mantenerte económicamente, pero a la larga, esto se transforma en una vía de control. Cuando eres independiente financieramente tienes el poder de todas las decisiones que más te favorezcan.

Manipularte sexualmente

Si no quieres experimentar ciertas cosas en la cama, él debe respetar tus límites y no forzarte. Si insiste demasiado o intenta manipularte para que lo complazcas, demuestra que no le interesa tu bienestar.

Que te encargues de todo

Sucede especialmente en parejas que viven juntas y que le ceden por completo el mantenimiento del hogar a la mujer. Esto solo drenará tu energía y asumirás más responsabilidades de las que te competen.

Presionarte para tener hijos

La maternidad es una decisión libre, personal y que debe ser deseada. Si ya tomaste la determinación de no ser madre, tu pareja debería respetarlo y no forzarte a un camino de vida que no es para ti. Esto no es poca cosa.

Generar inseguridades... y hacerte sentir mal por eso

“Si tu pareja te hace sentir inseguro o de menos, huye. Esa persona puede estar sentando las bases para una relación tóxica, o simplemente puede ser un idiota, pero independientemente, no necesitas eso en tu vida”. asegura la experta, Bianca Laureano, para El Confidencial.