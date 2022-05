Películas de Netflix que tienen ‘red flags’ que no deberíamos copiar en nuestra relación

Películas de Netflix con 'red flags' Nos ayudarán a identificar ciertas conductas que no deberíamos permitir en nuestras relaciones.- Pinterest

Afortunadamente no todas las películas de Netflix son romances perfectos, porque hay varias historias que nos ayudan a identificar red flags que nadie debería permitir en sus relaciones amorosas.

El peligro está en confundir estos comportamientos como actitudes normales que deberíamos tolerar porque simplemente estamos enamorados y el amor lo soporta todo, sino mas bien nos impulsan a abrir los ojos para no cometer los mismos errores que sus protagonistas.

Películas románticas de Netflix con ‘red flags’

365 días

Que alguien te someta bajo la fuerza no es atractivo, ni admirable, por muy sexy que sea la otra persona. Esta cinta con tintes eróticos nos demuestra los límites que no hay que cruzar, porque no deberíamos romantizar ni el dolor ni el apego, al igual que sucede con 50 sombras de Grey.

En esta oportunidad, Massimo es un miembro de la familia de la mafia siciliana y Laura es directora de ventas. En un viaje a Sicilia, ella es secuestrada por él, quien le da 365 días para enamorarse de él con fines perversos.

El resort del amor

Esta es otra de las entretenidas películas románticas de Netflix, que si bien nos hacen pasar un rato entretenido, también nos hacen reflexionar con las (malas) decisiones de sus estrellas.

Aunque siempre es positivo darse la oportunidad de hablar con la otra persona para cerrar ciclos, no podemos abrir nuevos capítulos con otras personas antes de sanar por completo.

Lo veremos a la aspirante a estrella del pop, Erica, que con el corazón roto decide ir a trabajar en un resort lejano. Por cosas del destino, su ex ahora se va a casar en el mismo hotel, por lo que tendrá que dar el concierto nupcial.

Quizás para siempre

Aunque es capaz de robarnos varias sonrisas con la historia de amor de Sasha y Marcus, quienes se gustaban en la infancia, también nos muestra que los noviazgos de personas muy opuestas pueden traer varias complicaciones.

Pero lo peor es querer adaptar a la otra persona a nuestras expectativas, algo muy distinto de impulsarlas a ser su mejor versión, una línea muy fina por la que camina esta cinta, cuando se encuentran años después e intentan volver a juntarse ¡con muchos problemas en el proceso!