Hábitos alimenticios que pueden desacelerar tu metabolismo después de los 50 años

Nuestros cuerpos naturalmente se ralentizan a medida que envejecemos, independientemente de la edad que tengamos. No importa quién te diga lo contrario, a los 50 años, todavía eres joven y joven de corazón. Sin embargo, comenzarás a ver algunos cambios en tu cuerpo que son inevitables. Un metabolismo lento, el proceso por el que pasa tu cuerpo cuando convierte los alimentos y bebidas en energía, es una de esas cosas de las que no puedes escapar.

Hay algunos hábitos alimenticios que pueden desacelerar nuestro metabolismo y esto ocasionar subidas de peso indeseadas.

Hábitos alimenticios que deves evitar cuando tienes más de 50 años

Seguir una dieta estricta

Si está siguiendo una dieta restrictiva, significa que podría estar eliminando demasiadas calorías. “Si no está comiendo lo suficiente, su cuerpo puede ralentizar su metabolismo para adaptarse”, dice la dietista registrada en nuestra junta de expertos médicos Lauren Manaker, MS, RDN, LDN, CLEC, CPT, autora de The First Time Mom’s Pregnancy Cookbook, The 7 Ingrediente Libro de cocina para un embarazo saludable y Cómo alimentar la fertilidad masculina. “Comer muy pocas calorías todos los días puede exacerbar especialmente un metabolismo lento”.

Uno de los errores más comunes que pueden ralentizar su metabolismo es pensar que necesita pasar hambre y comer menos calorías para perder peso”, dice Lisa Young, PhD, RDN, autora de Finalmente lleno, Finalmente delgado, y nutricionista en práctica privada.

Saltarse las comidas

En términos generales, saltarse las comidas tiene muchas consecuencias negativas. “Muchas personas piensan que saltarse las comidas les ayudará a perder peso. En realidad, es todo lo contrario”, dice el Dr. Young. “Saltarse las comidas puede ralentizar su metabolismo, especialmente a medida que envejece, lo que dificulta la pérdida de peso”.

Eventualmente, saltarse una comida también puede conducir a comer en exceso más tarde, sintiendo como si estuviera compensando el hecho de no haber comido antes. Su cuerpo también deseará más comida chatarra y alimentos procesados, lo que también lo llevará a aumentar de peso.

No beber suficientes líquidos

Por líquidos, nos referimos a los saludables. El consumo de demasiadas bebidas no saludables como el alcohol o las bebidas azucaradas puede conducir a un aumento de peso excesivo, lo que no beneficia a su metabolismo.

“Mantener la hidratación puede tener un profundo impacto en tu metabolismo”, dice Manaker. “Asegurarse de que está bebiendo suficiente agua puede ayudar a mantener su metabolismo bajo control y al mismo tiempo ayudarlo a sentirse mejor”.