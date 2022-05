¿Quieres iniciar una rutina de ejercicio y no dejarlo a los dos días? Sigue estas recomendaciones

Hay muchas personas que odian hacer ejercicio, pero resulta que hacer rutinario el mover el cuerpo promueve la salud.

Si no has hecho ejercicio nunca o lo hiciste y quieres retomar de nuevo la rutina para no dejarlo, lo primero a tener en cuenta es no hacerlo precipitadamente porque puede resultar peligroso y causarte lesiones.

La revista Habitualmente dice que uno de los errores más comunes cuando se inicia una rutina de actividad física es hacer lo mismo desde el primer día. Lo recomendable es variar.

Hay que buscar motivos para hacer que tu cuerpo se mueva y sea un hábito (Cortesía)

No es tan difícil comenzar una rutina de ejercicios, la mayoría lo hemos intentado más de una vez. El problema viene con hacerlo de forma constante, es decir convertirlo en un hábito.

Con mucha frecuencia, el entusiasmo inicial se evapora y tu energía disminuye poco a poco.

Además, hay distracciones por otras cosas que suceden en tu vida, o tal vez no logras ver resultados con suficiente rapidez y por eso tiras la toalla.

Al principio el ejercicio puede ser incómodo y eso es el principal motivo por el que nos cuesta tanto.

Pero no te resistas más y sigue estos consejos para mover el cuerpo, divertirte y tener una mejor salud:

Empezar progresivamente sin exigirte demasiado

El cuerpo requiere de tiempo para adaptarse al ejercicio, además para que los músculos y huesos se fortalezcan, adquieran tonicidad y flexibilidad.

Hacer ejercicio es vital para la salud (Cortesía)

Antes de iniciar una rutina de ejercicios ponte un objetivo

Siempre debes tener en mente por qué quieres iniciar una rutina de ejercicios y ponerte metas, por ejemplo, correr un maratón, hacer 100 abdominales diarias o ir en bicicleta en un trayecto largo. Cualquiera que sea tu meta, escríbela y déjala en un lugar visible.

Arma un plan de ejercicio

Define días, horarios y lugar a donde irás a practicar. Busca nuevas formas de ejercitarte. Puedes probar ejercicios suaves como yoga o pilates.

Aprende a escuchar a tu cuerpo

Si nunca has hecho ejercicio o lo dejaste de hacer hace muchos años, recuerda que debes comenzar por aceptar tus propias limitaciones y no empezar con rutinas muy fuertes.

No inicies actividades físicas con rutinas muy fuertes (Cortesía)

Cuida tus músculos

Inicia con movimientos lentos; si entrenarás con pesas, usa las más pequeñas para mejorar tu resistencia. Poco a poco aumenta el peso y las repeticiones dependiendo del resultado que quieras obtener.