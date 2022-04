5 cosas que las famosas nos enseñaron sobre ser víctima de una infidelidad

En los últimos días, han circulado rumores sobre una infidelidad por parte de A$AP Rocky a Rihanna, haciendo enfurecer a los fanáticos de la cantante, que ahora está embarazada.

Aunque según reveló Page Six, fuentes cercanas a la pareja han dicho que no es verdad que algo así haya sucedido, todavía no es clara la situación.

Los rumores comenzaron el jueves cuando el escritor Louis Pisano, afirmó en Twitter que Rihanna y Rocky se habían separado. “Rihanna y ASAP Rocky se han separado. Rihanna rompió con él después de que lo descubrió engañándolo con la diseñadora de zapatos Amina Muaddi”, alegó Pisano.

Agregó: “ASAP & Amina no es nueva, ya que ella lo estaba viendo hace años y también colaboró con él en una colección de zapatos”.

Posterior a esto, se reportó que Rihanna y Rocky habían escapado a unas vacaciones juntos a Barbados.

La noticia recordó otro caso como el de Khloé Kardashian, quien fue traicionada en repetidas ocasiones por Tristan Thompson, padre de su hija.

Khloé Kardashian y Tristan Thompson

Como ella, muchas otras famosas han estado en medio de la polémica debido a rumores de infidelidad y rupturas a causa de engaños. Esto ha abierto el debate en torno a lo horrible que es pasar por una situación así y cómo puede romperte.

Ser engañada apesta y nadie merece pasar por algo así. Una traición puede hacerte cuestionar todo sobre ti, tu relación y tu vida por eso, hay varias cosas que debes recordar.

No es tu culpa

Ser víctima de una infidelidad hace que pienses que hiciste todo mal pero debes recordar que una relación es de dos y no tienes que cargar con todo el peso de lo que no pudo funcionar.

No eres culpable de que la persona que te juró amor te haya traicionado. Cuando una relación no está funcionando, es responsabilidad de ambos hablarlo y tomar acción al respecto. Cuando esto sucede, no hay ninguna necesidad de buscar llenar vacíos en otro lado a escondidas.

La decisión de traicionarte fue únicamente de la otra persona

Pareja

No eres responsable de las decisiones del otro ni tampoco debes asumir que es tu tarea resolver el desastre que ocasionó. Es importante desarrollar la llamada “responsabilidad afectiva” para que no haya malos entendidos con respecto a las emociones del otro.

Los expertos aseguran que hay muchos factores que pueden llevar a una persona a cometer una infidelidad y ninguno tiene que ver directamente contigo. Quizá el otro puede justificarse diciendo que las cosas se estaban poniendo “aburridas” o que se sentía “atrapado” pero es su responsabilidad solucionar solucionarlo tanto a nivel personal como contigo.

Prioriza tu bienestar

Infidelidad

Ponerte primero nunca será egopista cuando eres víctima de una traición. Deja de darle vueltas innecesarias al asunto y comeinza a trabajar en ti. Aunque te sientas atrapada y sin salida, no debes autoabotear tu salud. Aliméntate bien, haz actividades que te ponen feliz, descansa y rodéate de personas que te hagan sentir amada. Especialmente si hay hijos de por medio, debes priorizar tu salud mental y física para poder ver por ellos.

Buscar ayuda profesional cuando te sientas sobrellevada es también una forma de ponerte primero.

Olvídate de dar segundas o terceras oportunidades

Pareja

Dicen que todos merecen una segunda oportunidad sin embargo, los casos en los que esto es posible son muy específicos y limitados. Las segundas oportunidades son un arma de doble filo ya que nada te garantiza que funcione. Cuando se trata de una infidelidad, hay muchas cosas de por medio que pueden dañarte profundamente y que por tanto tardan más tiempo en sanar.

Hay casos en los que dar una segunda oportunidad y reinciden por lo que terminas en un ciclo vicioso en el que poco a poco vas perdiendo de vista tu valor. Lo mejor que puedes hacer es perdonar y seguir adelante, lejos de esa persona.