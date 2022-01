Khloé Kardashian deja claro que es una mujer fuerte tras infidelidad de Tristan y da lección

Hace unos días Tristan Thompson reconoció que tuvo un hijo con su entrenadora personal, lo que significaba que le había sido infiel, una vez más, a Khloé Kardashian.

A través de una publicación en sus redes sociales, el jugador de baloncesto informó que la prueba de ADN determinaba que el hijo de Maralee Nichols, sí era de él, luego de haberlo negado en repetidas ocasiones.

“Hoy los resultados de la prueba de paternidad revelan que tuve un hijo con Maralee Nichols. Asumo la plena responsabilidad por mis acciones. Ahora que se ha establecido la paternidad, espero criar a nuestro hijo de manera amigable”, dijo el deportista en sus historias de Instagram.

Pero, además, le pidió disculpas públicas a Khloé por su infidelidad, aunque no sea la primera vez.

“Khloe, no te mereces esto. No te mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en que te he tratado a lo largo de los años. Mis acciones ciertamente no se han alineado con la forma en que te veo. Tengo el mayor respeto y amor por ti. independientemente de lo que pueda pensar. De nuevo, lo siento muchísimo”, dijo Tristan.

Khloé Kardashian reacciona a la infidelidad de Tristan Thompson

Ante esta nueva infidelidad, Khloé se ha mostrado fuerte, y a través de sus redes dejó claro que ella sigue trabajando y cosechando éxitos, sin importar nada más.

Y es que a través de la cuenta de su empresa Good American, la integrante del clan Kardashian apareció mostrando parte de su colección de jeans.

Khloé aparece en el video luciendo sus curvas en uno de sus jeans, con bodysuit negro cuello alto y mangas largas y una chaqueta en el mismo tono.

Con esto demostró que nada la detiene y ella es una mujer fuerte y poderosa que sabe cómo salir adelante y seguir enfocada en su trabajo.

Además, a través de sus historias de Instagram publicó una foto en la que aparecía la mano de su hija True con unos de sus juguetes, demostrando que para ella lo más importante es su pequeña y es su mayor fortaleza en estos momentos.