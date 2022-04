Los peligros de lidiar con la manipulación emocional en una relación

Al pensar en el abuso, lo primero que le viene a la mente es el abuso físico sin embargo, este puede venir en muchas formas que pueden ser destructivas.

La manipulación emocional en una relación es tan peligrosa como una agresión física. Es una táctica que alguien usa para obtener control sobre otra persona, generalmente en un intento de obtener lo que quiere sin importar la integridad del otro.

Las personas que manipulan utilizan la distorsión mental y la explotación emocional para influir y controlar a los demás.

foto_0000000220160528182128_amber_heard_johnny_depp_violencia_domestica.jpg

Alguien que te manipula sabe cuáles son tus debilidades y las usará en tu contra, algo que va completamente en contra de lo que es una relación sana.

El caso de Johnny Depp y Amber Heard ha abierto la conversación, una vez más, en torno a los peligros de estar en una relación tóxica en la que hay tantos tipos de abuso de por medio.

Depp y Heard se conocieron en 2009 en el set de la película The Rum Diaries y tras siete años de noviazgo, se casaron en una ceremonia privada con sus amigos más cercanos. Lo que parecía una relación estable, terminó en uno de los escándalos más grandes de Hollywood luego de que Heard acusara a Depp de violencia doméstica.

La actriz publicó un artículo sobre las agresiones que el actor cometió hacia ella pero según testigos, mintió en miuchas cosas. Finalmente, él ha sido quien ha sufrido las consecuencias al ser vetado de importantes proyectos como las franquicias Pirates of the Caribbean y Fantastic Beasts and Where to Find Them.

2003. Imagen Por:

Durante el más reciente juicio en el que ambos estuvieron presentes, se dieron a conocer varias situaciones como que Amber constantemente insultaba al actor diciéndole “viejo gordo”, especialmente cuando Dior lo buscó para hacer una campaña con él. Según la hermana del actor, Heard le dijo: “¿Por qué Dior querría hacer negocios contigo? Se trata de clase y estilo, no tienes estilo y eres un “viejo gordo””.

También se dijo que la actriz ha manipulado la verdad al decir que Depp mutiló su propio dedo y se hizo un agujero en el rostro con un cigarrillo para culparla a ella, cosa que no ha sido comprobada.

Esta es la cara de #JohnnyDepp al escuchar a la abogada de #AmberHeard decir que el mismo se corto el dedo y se hizo un agujero en la mejilla al apagar un cigarrillo en la cara.#JusticeForJohnnyDepp #AmberHeardIsALiar pic.twitter.com/UJZesv5zAW — Álvaro Bustamante® (@alvarowtf) April 12, 2022

Por años, los testimonios de la actriz han estado llenos de incosistencias, gaslight, manipulación y mentiras, lo que ha dañado la carrera del actor de forma importante.

Los peligros de lidiar con manipulación emocional en la relación

Reconocer la manipulación en una propia relación puede ser difícil porque podría haber comenzado de manera sutil y las señales pueden no ser obvias. Con el tiempo, el comportamiento manipulador en las relaciones puede convertirse en una dinámica cotidiana que no debe ser normalizada.

Lidiar con actitudes tóxicas es desgastante y puede derivarse en consecuencias graves para la salud física y emocional de la víctima.

Johnny Depp Johnny Depp en "La ventana secreta"

Un manipulador emocional hará que pases por alto los gritos, insultos, frases hirientes “pasivo agresivas” e incluso amenazas porque creemos que lo merecemos, que si ponemos un alto, las cosas serán peor.

El manipulador probablemente evitará asumir la responsabilidad de sus acciones por lo que puede mentir descaradamente o exagerar las cosas para quedar bien frente a otros y hacer creer que tú eres culpable.

La mayoría de las personas han experimentado este tipo de abuso emocional al menos una vez en sus vidas y ni siquiera lo saben. Te hace dudar de ti misma, por lo que puedes sentir que estás mal y que te está haciendo un favor al quedarse contigo. Es probable que te sientas angustiada y agotada todo el tiempo así que lo mejor es buscar una red de apoyo.

Puedes asistir a asesoramiento especializado en matrimonio si ambas partes están dispuestas. Ver a un terapeuta por tu cuenta también puede ayudarte a comprender la manipulación emocional presente en tu relación. Recuerda que el reconocimiento es el primer paso para tomar acción.