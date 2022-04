Cosas que hemos aprendido sobre el amor verdadero de las parejas más tóxicas de Hollywood

Parejas tóxicas de Hollywood Will Smith, Kim Kardashian y Johnny Depp han estado en relaciones que no son sanas

Hollywood siempre nos ha hecho creer que cuando el amor es verdadero, sentiremos mariposas en el estómago y brotarán chispas con cada beso. Y mientras que es lindo soñar con una vida color rosa, la realidad es completamente diferente.

Mantener una relación sana y sólida requiere trabajo, pero siempre debe sentirse como algo que disfrutas hacer y que es mutuo. Quizá pasarás por algunas decepciones antes de encontrar a la persona indicada pero es un hecho que no puedes conformarte con menos de lo que mereces.

En los últimos meses hemos sido testigos de actitudes tóxicas por parte de las parejas más importantes de Hollywood que no deberíamos normalizar. Ninguna relación es perfecta pero existen situaciones que pueden llevar a un fracaso inminente e incluso dañar tu integridad si no pones un alto.

Aquí te dejamos algunas situaciones que han atravesado estos famosos y lo que hemos aprendido de ello.

Hacer comentarios pasivo agresivos es agresión

Jada Pinkett Smith Will Smith y Jada Pinkett Smith se casaron el 31 de diciembre de 1997

Recientemente Jada Pinkett y Will Smith han dado much9o de qué hablar por el incidente en los premios Oscar. Sin embargo, han sido los comentarios de Jada posteriores a esto lo que ha hecho que muchos defiendan al protagonista de “Proyecto Géminis”.

Tras lo sucedido, Smith tuvo que enfrentar varias sanciones, incluyendo los ataques del público. Sin embargo, pareciera no haber recibido apoyo de su compañera.

Según se reveló, la actriz dijo que ella no necesitaba ser salvada y que su esposo había “exagerado”. También volvió a surgir aquella entrevista en la que confiesa frente al actor haber llorado el día de su boda, pues no quería casarse con él.

Tu pareja debe apoyarte y ser tu cómplice, no minimizarte ni hacerte sentir que estás haciendo todo mal o que no mereces algo mejor. Una persona pasivo agresiva quizá no te agreda físicamente, pero cuando vierten sus frustraciones en ti a través de ciertas bromas, comentarios o actitudes, puede sentirse como tal.

El narcisismo en una relación es realmente peligroso

Mientras la batalla legal entre Johnny Depp y Amber Heard continúa.

Johnny Depp y Amber Heard se conocieron en 2009 en el set de la película The Rum Diaries y se casaron 7 años después en una ceremonia pequeña y privada con sus amigos más cercanos. Lo que parecía una relación estable, terminó en uno de los escándalos más grandes de Hollywood luego de que Heard acusara a Depp de violencia doméstica.

La actriz publicó un artículo lleno de incosistencias sobre lo que vivió con el actor y es que según testigos, mintió en miuchas cosas. Finalmente, Depp sufrió las consecuencias al ser despedido de proyectos como las franquicias Pirates of the Caribbean y Fantastic Beasts and Where to Find Them.

Muchos han señalado que Heard tiene rasgos narcisistas, entre gaslight, manipulación y mentiras a su conveniencia, además de que no muestra nada de empatía por Johnny Depp ante la forma en la que su carrera se ha venido abajo..

Las personas narcisistas tienen poca o nula consideración por los sentimientos de los demás, lo que hace que no sean capaces de capaces de dar la estabilidad necesaria en una relación. Tener una relación con un narcisista puede llevarte a la pérdida de la autoestima, depresión, así como sentirte sola y aislada.

Acosar, celar y ser posesivo no es amor

Kim Kardashian y Kanye West El divorcio de Kim Kardashian y Kanye West estuvo lleno de trabas

Kim Kardashian y Kanye West han pasado por una de las separaciones más problemáticas de los últimos años en Hollywood.

No es nada romántico un Kanye que sigue persiguiendo a su ex, especialmente cuando ella está tratando de seguir con su vida. El rapero también se ha encargado de atacar a Pete Davidson, actual pareja de Kim.

Muchos nos han hecho creer que los celos y la idea de un ex que no te supera son un signo de amor cuando en realidad es toxicidad pura. Es una emoción negativa que surge tanto del deseo como de la inseguridad, pero no del amor. Y si amas el hecho de que alguien sea posesivo contigo, se debe a tu necesidad de ser amada y cuidada, incluso a costa de tu libertad.