Cuando terminas una relación que ya no te hace feliz, te vuelves poderosa

La vida da muchas vueltas inesperadas y a veces lo que creíamos sería “para siempre”, resulta terminar para encaminarnos a algo diferente.

A veces nos aferrarnos tanto a la idea de un amor intenso, cómodo y estable que nos negamos a aceptar cuando no somos completamente felices.

Es entonces cuando terminamos luchando por dar una imagen superficial de perfección y nos olvidamos de lo que realmente queremos y necesitamos.

Con las últimas versiones de Vogue y British Vogue en su primera entrevista desde 2016, Adele habló sobre su divorcio de Simon Konecki, que finalizó oficialmente a principios de este año, y cómo afectó a su hijo de 9 años., Angelo.

“Sentí que quería explicarle, a través de este [próximo] disco, cuando él tiene veinte o treinta años, quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar su vida entera en la búsqueda de mi propia felicidad”, dijo. continuado.

Cuando ya no eres feliz, es mejor salir de ahí

Adele continuó compartiendo que parte de la razón de la disolución de su matrimonio podría haber tenido que ver con su “regreso de Saturno”, que dijo es donde “perdió la trama”.

Un “retorno de Saturno” ocurre cuando tienes entre 27 y 32 años. Debido a que Saturno tarda entre 27 y 30 años en completar una órbita completa alrededor del Sol, algunas personas creen que el final de esa transición marca un periodo de cambio y agitación en la vida.

“Cuando eso suceda, puede sacudir tu vida”, dijo. “Te sacude un poco: ¿Quién soy yo? Que quiero hacer ¿Qué me hace verdaderamente feliz? Todas esas cosas.”

A las mujeres nos han hecho creer que una separación o divorcio es un fracaso porque no hicimos lo suficiente para que la relación funcionara.

Esto muchas veces nos lleva a sentir todo el peso sobre nosotras y que hay que seguir luchando aunque no estemos del todo bien. A veces, si hay hijos de por medio o si ya ha sido mucho tiempo con esa persona, una piensa que lo mejor es quedarse. Pero la realidad es que es mejor una separación o divorcio que en una relación infeliz

“Solo estaba haciendo los movimientos y no estaba feliz”, agregó. “Ninguno de los dos hizo nada malo. Ninguno de los dos nos lastimamos ni nada de eso “, dijo la cantante.

Te vuelves más poderosa cuando priorizas tu felicidad

Dicen que si eres lo suficientemente valiente como para decir adiós, la vida te recompensará con lo que realmente mereces. La transformación de Adele ha sido parte del proceso y sin duda refleja mucho amor propio.

Nunca te quedes por el tiempo que has invertido en esa relación ni tampoco lo hagas por tus hijos porque a la larga, será peor quedarte ahí que salir.

Una ruptura amorosa siempre es difícil. Estás confundida, dolida y con miedo; te cuestionas si has tomado la decisión correcta, si no fuiste lo suficientemente fuerte o si alguna vez podrás volver a ser feliz.

La respuesta es sí. Si no te sientes plena, te sientes vacía o que no están creciendo juntos, entonces sí tomaste la decisión correcta. Si llegaste hasta el punto de dar el paso y aceptar que las cosas no están bien, entonces sí fuiste lo suficientemente fuerte.

Este no es el fin del mundo y no significa que estarás condenada a la soledad eterna. Tu bienestar es primero y será el bienestar de los que amas.

