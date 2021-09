Existen alimentos que pueden alterar hasta las horas de descanso por las noches, por eso es fundamental crear conciencia de lo que se debe comer o no sobre todo en la última comida del día, ya que ésta debe ser ligera, pero sobre todo saludable.

Planifica u menú ligero para la cena y puedas dormir bien. Foto: Pexels

Con esto, no solo se garantiza el tener una dieta balanceada, sino también libre de grasas y que ayuden a controlar el peso si lo que se busca es reducir medidas.

Pero si lo más importante para ti es el descanso, nada mejor que confirmar con tu nutricionista esta lista que aquí presentamos y que debes eliminar por completo en tus cenas, ya que así lograrás un sueño reparador y podrás recargar las energías necesarias para activarte al otro día para tus actividades habituales.

No debes consumir dulces como helados. Foto: Pexels

Evita estos alimentos antes de irte a dormir para tener un buen descanso

Aunque no lo creas una buena alimentación es reflejo de un buen estado de salud. De ahí el interés de los especialistas en nutrición de siempre reiterar la concepción de una dieta balanceada que no contenga ingredientes que alteren el buen funcionamiento del cuerpo, sobre todo si éste se dispone para el descanso.

Así que no lo pienses más y toma nota de esta lista que no debe estar presente durante tus cenas, porque de lo contrario, no lograrás un descanso efectivo tal y cómo lo indica el portal Mayo Clinic.

Selecciona la cantidad y alimentos adecuados. Foto: Pexels

Frituras o alimentos muy procesados

A este grupo pertenecen las pizzas, hamburguesas, refrescos, papas fritas, así como helados, galletas o cualquier tipo de dulce repleto de azúcar.

Comerlos puede alterar el sueño, porque además de contener altas concentraciones azúcar y harina, dificultan el normal tránsito digestivo que se hace cada vez más lento y por tanto mantienen al cuerpo activo hasta que esto finalice lo que le impide estar en descanso total.

Puedes preparar pizzas con harina de avena y será más favorable. Foto: Pexels

Además si su ingesta fue muy calórica puede activar las hormonas del estrés, ocasionando así dolores estomacales, inflamación e incluso la ausencia de sueño.

Brócoli y sus derivados

Este tipo de alimentos son llamados Crucíferos, ya que forman parte de un grupo de vegetales verdes como el brócoli, Coles de bruselas y el coliflor así como el nabo o la rúcula.

El brócoli suele generar gases. Foto: Pexels

Y aunque ellos aportan nutrientes para el organismo, suelen generar gases y su digestión se hace muy lenta.

Si se consumen en grandes cantidades pueden incluso ocasionar pesadez, así como malestar general y provocar fácilmente el insomnio.

Resultan mejor para el almuerzo. Foto: Pexels

Quesos

En el mercado existe una gama de quesos inimaginables, pero los que suelen causar más problemas, por lo menos para conciliar el sueño, son los considerados “añejados”.

Este alimento posee una sustancia que altera el sueño. Foto: Pexels

El aminoácido llamado tiramina es el causante de alterar el descanso. Y es que si suele comerse en grandes proporciones durante la noche es muy probable que las personas presenten alteraciones en el sueño.

Ya que ese componente incrementa la producción de neurotransmisores que envían un mensaje de alerta y por ende mantienen al organismo activo y esto le impide lograr el tan anhelado descanso.

Evita el consumo de este alimento por las noches. Foto: Pexels

Con esta información ya tienes un conocimiento previo antes de organizar tus platos sobre todo en las horas de la noche. Así evitarás pasar malos ratos durante tu descanso.

