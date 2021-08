Mira cómo hacer harina de avena en menos de 5 minutos y con tan solo 3 pasos

La harina de avena casera es uno de los ingredientes que se han convertido en tendencia entre quienes gustan de tener un estilo de vida saludable, pues ésta no solo posee nutrientes ideales para ayudarte en tu objetivo de mantener un peso ideal, sino que también proporciona el sabor y versatilidad a la gran cantidad de platos que puedes preparar con ella. y Lo mejor, la puedes hacer en casa en cuestión de minutos y con tan solo 3 pasos.

Este alimento es ideal para satisfacer el organismo. Foto: Pexels

La avena es un cereal que no puede faltar en tu alimentación diaria, pero tampoco en tu alacena, pues los especialistas en nutrición de Mayo Clinic siempre la recomiendan para incluir en la infinidad de recetas en las que puedas incluirlas. Así que no tienes excusas para elaborarla en caso de que no quieras adquirirla en la gran cantidad de presentaciones que también se consiguen en los mercados de productos naturales.

Cómo hacer la harina de avena casera

Este ingrediente natural puedes hacerlo tú misma sin necesidad de tener que esperar largas horas para usarlo en tus recetas. Solo debes acatar los siguientes pasos:

Toma los copos de avena e incorpora en la licuadora o procesadora, tritura por unos minutos. Una vez realizada la primera tanda de pulverización mezcla con una cuchara de madera con la finalidad de que los copos que aún no se hayan procesado se desintegren y continúa con la siguiente ronda hasta que notes que ya tienes una gran cantidad de polvo o harina. Por último, cuela la mezcla a fin de que no queden grumos o rastros de copos que no lograron procesarse en la licuadora y ¡Listo! Ya tienes la harina de avena casera.

Beneficios de la harina de avena casera

Este ingrediente posee la misma cantidad de nutrientes y beneficios que este cereal ofrece a la salud del organismo en su concepción habitual, solo que en su presentación en polvo resulta más idónea para la elaboración de postres y hasta bebidas con las que podrás disfrutar de su increíble sabor.

Es un aliado para digerir aún mejor cada uno de los bocados, pues resulta muy sútil, suave y delicioso al paladar. En ella se encuentra la misma cantidad de fibra necesaria para mejorar y proteger las funciones digestivas, así como la fácil absorción de sus propiedades que también ayudan a aportar energía, así como saciedad para evitar el caer en antojos.

También podrás tener a tu fácil alcance un producto orgánico tan natural sin procesos químicos que le disminuyan sus beneficios, por lo que así garantizas que sus efectos serán favorables para tu organismo.

Esta harina de avena casera es muy versátil y saludable. Foto: Pexels

Con esta harina no solo podrás volverte más creativa en la cocina al preparar hotcakes, galletas, bizcochos o hasta panes, pues es un producto muy noble y que se adapta a todo lo que quieras hacer con ella, solo ten en cuenta que los copos que elegiste para procesarla estén frescos y sean de calidad. De esta forma tendrás resultados más positivos para tus preparaciones.

Incluso, portales de salud como Healthline recomiendan su consumo en personas diabéticas o que sientan intolerancia ante las harinas procesadas, ya que es de muy alta calidad y además no afecta a su salud, por el contrario, los nutre y no presenta efectos secundarios. Sin embargo, ante cualquier plan de dieta, siempre es recomendable contar con el respaldo médico a fin de evitar cualquier complicación.

Así que ya no hay excusas para no comer saludable y delicioso, con la harina de avena casera también ayudarás a tus hijos o familiares aprender a comer sano y sin remordimientos.

Te recomendamos en video: