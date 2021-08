Quédate con quien entienda que eres más que tu ansiedad

La ansiedad no es una opción y es diferente para todos. No es algo con lo que quieras vivir pero tampoco lo puedes controlar tan fácilmente. Aunque la conversación en torno a ésta es cada vez más abierta, hay tantos factores que pueden desencadenarla y que la convierten en una verdadera pesadilla.

Cuando tienes ansiedad, percibes el mundo de manera diferente. Lo que para algunos es un problema simple, para ti es una tempestad.

Quizá hay días en los que todo parece estar bien pero en cuestión de segundos, sientes como si el mundo se viniera encima. Pero no es que esto te defina o te reste valor, es sólo una parte más de ti.

Tener ansiedad puede hacerte creer que estás completamente sola y que nadie estará dispuesto a amarte porque serás una carga. Es difícil salir de estos pensamientos pero conforme aprendes a lidiar con ellos, eres capaz de darte cuenta de que eres mucho más que esos ataques de pánico o esos lapsus de tristeza que te tumban.

No, tener ansiedad no te hace difícil de amar. Tienes todo para encontrar aquello que hace feliz a tu corazón. Eres bonita, inteligente y llena de tantos talentos que te hacen única.

Quizá para muchos es complicado entender cómo es tu forma de pensar y por qué actúas como actúas pero eso no te hace difícil de amar. No tienes por qué sentirte mal o pensar que no mereces ser correspondida con el mismo amor que tu le das al mundo.

Mereces superar todo ese dolor y ser feliz

Créeme, la persona correcta llegará y te tomará de la mano para ir juntos hacia adelante.

El amor debe ser un lugar seguro, no una fuente de confusión, ira y tristeza en tu vida. Sanar es todo un proceso y cada quien va a su ritmo. Lo que mereces tras una decepción es ser feliz, no quedarte en ese malestar eterno.

Mereces un amor que te recuerde que debes creer en ti todos los días. Ese amor entenderá que eres más que todos esos miedos y angustias que te mantienen despierta por las noches.

Siempre habrá alguien que devuelva los pies a la tierra, no porque coarte tus sueños sino porque te impulsa a creer en ti. Siempre hay alguien que hace sentir la más hermosa del mundo, no importa lo despeinada que estés.

Siempre hay alguien que está dispuesto a esforzarse todos los días para hacerte feliz y que te recordará que eres capaz de lograr las cosas más grandes cuando crees en ti.

No te permitas estar con quien te hace sentir que no tienes remedio ni te quedes con alguien que sólo te hace sentir mal por tener ansiedad. Que nadie te haga sentir que no eres suficiente o que estás condenada a estar sola por siempre.

Sé que tener esa ansiedad hace que las cosas se vean más complicadas, pero no te cierres a las posibilidades. Recuerda que no necesitas la aprobación de nadie ni tampoco una “media naranja” para sentirte completa. Vale la pena esperar, trabajar en ti y pedir ayudar antes de hacer tu siguiente movida.

Has llegado tan lejos en la vida, y es probable que la mayoría de las cosas que lograste sea porque las hiciste realidad. Eres una fuerza total por tu cuenta, con o sin pareja. El que llegue a tu vida será capaz de ver lo grandiosa que eres sin importar qué.

